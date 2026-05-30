Fuerza Pública desplegará dispositivo de seguridad para elecciones

La Fuerza Pública desplegará un dispositivo de seguridad para garantizar la seguridad y transparencia durante las elecciones. La Séptima División del Ejército Nacional custodiará 915 puestos de votación y más de 1.900 mesas en zonas rurales y estratégicos.

El operativo masivo de la Fuerza Pública forma parte del Plan Ayacucho Plus y del Plan Democracia, estrategias que buscan garantizar la seguridad y transparencia durante las elecciones.

La Séptima División del Ejército Nacional custodiará 915 puestos de votación y más de 1.900 mesas en zonas rurales y estratégicos. Además, se instalarán Puestos de Mando Unificados. El Ministerio del Interior expidió una ley seca en todo el territorio nacional desde las 6:00 de la tarde del sábado 30 de mayo hasta las 12:00 del mediodía del lunes 1 de junio.

Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional dispondrán de todas sus capacidades para prevenir alteraciones del orden público y proteger a los ciudadanos durante la jornada electoral





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