Fuerza Pública neutraliza a miembros de 'Ismael Ruiz' en Belalcázar y Huila

Tropas de la Fuerza Pública neutralizaron a seis integrantes de la estructura residual 'Ismael Ruiz' en una operación ofensiva en Belalcázar y Huila, en el suroccidente del país. La estructura ha sido señalada de múltiples ataques contra la población civil y la fuerza pública en la región.

En una ofensiva contundente, tropas de la Fuerza Pública golpearon a la estructura " Ismael Ruiz ". Entre los neutralizados se busca confirmar la identidad de cabecillas locales.

Las operaciones continúan en la zona con el objetivo de consolidar el área, verificar la situación y establecer plenamente las identidades de los abatidos. Bajo el mando de alias "Fernando Gómez", esta estructura ha sido señalada de múltiples ataques contra la población civil y la fuerza pública en la región. Operacional diseñada para desarticular los corredores de movilidad del narcotráfico y la extorsión en el eje Cauca-Huila.

Tras los combates, las unidades en tierra iniciaron las labores de consolidación del área para asegurar el perímetro y evitar posibles contraataques de la estructura residual.

"Continuamos de manera sostenida el despliegue operacional en esta zona del suroccidente del país, a fin de seguir golpeando con contundencia a los grupos armados ilegales", informaron fuentes militares





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