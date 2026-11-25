La agrupación mexicana Fuerza Regida confirmará su presentación en el Estadio Vive Claro de Bogotá para el 20 de febrero de 2027 dentro de su gira internacional. Conoce las fechas de preventa.

La agrupación musical mexicana Fuer Regida ha confirmado su llegada a Colombia para el año 2027. El concierto formará parte de su gira internacional This Is Our Dream Tour y se realizará el 20 de febrero de 2027 en la ciudad de Bogotá.

Detalles del concierto en Bogotá

El evento tendrá lugar en el Estadio Vive Claro, un recinto con capacidad para aproximadamente 47 mil personas. La fecha está programada para el 20 de febrero de 2027. La preventa exclusiva para clientes Claro en Colombia comenzará el viernes 27 de noviembre a las 10:00 a. m.

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La venta general de entradas inicia el miércoles 2 de diciembre a las 10:00 a. m. en Ticketmaster. Los boletos estarán disponibles hasta agotar existencias. Esta presentación se suma a un calendario internacional que incluye 15 conciertos agotados en México.

Récords y posición de la banda

Fuerza Regida registró 15 conciertos agotados en México, incluyendo 10 en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México. Cinco espectros adicionales tuvieron lugar en la Arena Monterrey. Los 10 shows programados en once días en el Palacio de los Deportes establecieron un nuevo récord en ese lugar.

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Este logro supera las ocho presentaciones seguidas de Metallica y de Shakira en la misma venue. La agrupación protagonizó la primera gira por estadios en Estados Unidos en la historia del género. También establecieron un récord con las mayores ventas en la historia del Intuit Dome de Los Ángeles.

Reconocimiento Billboard y próximos pasos

El pasado 22 de octubre la banda arrasó en los Premios Billboard de la Música Latina. Fueron galardonados con ocho premios, destacando el Premio Billboard Vanguardia. Este galardón reconoce la visión creativa poco convencional que ha ampliado los límites de la música mexicana a nuevas audiencias alrededor del mundo.

Jesús Ortiz Paz, vocalista de la agrupación desde su creación en 2015 en California, expresó que recibir el Premio Billboard Vanguardia significa mucho. Su álbum 111XPANT, publicado en 2025, debutó en el segundo puesto del Billboard 200.