El presidente Abelardo de la Espriella confirmó la captura de dos sujetos en Meta tras la carrobomba contra la Gobernación, destacando la prevención de una nueva amenaza terrorista mediante operaciones conjuntas del Ejército y la Policía.

Dos individuos fueron capturados en flagrancia durante la noche del jueves 26 de noviembre, tras una operación conjunta ejecutada por el Ejército y la Policía Nacional en el departamento del Meta. Este operativo militar permitió neutralizar una presunta amenaza terrorista inminente contra la población civil y la infraestructura estatal de la región. La intervención inmediata de las autoridades impidió la materialización de un nuevo ataque violento en la zona.

Confirman captura tras visita a Villavicencio

El presidente Abelardo de la Espriella validó oficialmente la detención mediante un mensaje publicado en sus redes sociales, detallando la incautación de un vehículo tipo NPR y una motocicleta vinculados directamente al plan criminal. La acción se desplegó inmediatamente después de la visita del mandatario a la ciudad de Villavicencio y el subsiguiente activación del Bloque de Búsqueda en la región. Esta estrategia buscaba responder al fuerte atentado con carrobomba que afectó la sede de la Gobernación del Meta en el centro urbano.

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Inteligencia anticipa ataque posterior

Las labores de inteligencia y el despliegue estratégico de la Fuerza Pública en el territorio lograron interceptar a los presuntos responsables antes de que pudieran ejecutar su objetivo. El jefe de Estado atribuyó el éxito operativo a la coordinación táctica en el terreno y reiteró su firme ofensiva contra los grupos armados ilegales. De la Espriella señaló que la anticipación y la rápida reacción de los efectivos militares y policiales fueron determinantes para proteger la vida de los ciudadanos.

Contexto tras explosión en Gobernación

Esta reciente operación de control se sitúa apenas días después del ataque con carrobomba perpetrado la noche del lunes 23 de noviembre en el centro de Villavicencio. Hacia las 9:30 p. m., un vehículo cargado con cerca de 80 kilos de explosivos fue detonado en inmediaciones de la Plaza Los Libertadores, a una distancia aproximada de 15 metros de la sede gubernamental. La onda explosiva provocó daños estructurales en más de 85 predios dentro de un radio de 500 metros.

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Balance de víctimas y daños materiales

La explosión dejó un saldo confirmado de 24 personas heridas, incluyendo trabajadores de seguridad y una menor de nueve años, sin registrar víctimas fatales en este incidente específico. Según el reporte de la Alcaldía de Villavicencio, 13 de los afectados ya recibieron el alta médica, mientras que 11 permanecen hospitalizados. De estos últimos, cuatro se encuentran en unidades de cuidados intensivos y siete en hospitalización general, bajo condición estable.

Compromiso estatal contra el terrorismo

El mandatario enfatizó que el trabajo articulado entre las fuerzas de seguridad resultó fundamental para prevenir un posible atentado adicional contra la población. Afirmó que su compromiso con el pueblo llanero es inquebrantable y que seguirán persiguiendo a las estructuras criminales que pretenden sembrar el terror en la región. El Estado reafirma su posición de "ni un paso atrás" frente a las amenazas de seguridad en el Meta.

Actualmente, las autoridades mantienen activa una recompensa de hasta 150 millones de pesos por información precisa sobre los responsables del ataque inicial. Mientras tanto, continúan las labores de limpieza y recuperación en el sector afectado, incluyendo la sede de la Gobernación, la Lotería del Meta, la Catedral Nuestra Señora del Carmen y decenas de locales comerciales dañados por la onda expansiva.