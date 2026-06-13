Fuerzas armadas neutralizan a nueve miembros del Clan del Golfo en Nuquí, Chocó

Operación conjunta de ejército, Armada, fuerza aeroespacial y policía culmina con la neutralización de nueve presuntos integrantes del Clan del Golfo y la incautación de armas y equipos, fortaleciendo la seguridad en el Pacífico colombiano.

Las fuerzas armadas colombianas llevaron a cabo una operación conjunta que culminó con la neutralización de nueve presuntos integrantes de la subestructura conocida como John Freddy Orjuela, vinculada al Clan del Golfo, en el municipio de Nuquí, departamento del Chocó .

El accionar se desarrolló mediante un bombardeo aéreo complementado con un asalto terrestre, en el marco de una estrategia integral que involucró al Ejército Nacional, la Armada de la República, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional, bajo el acompañamiento de la autoridad judicial competente. Durante la intervención, los efectivos militares incautaron nueve armas largas, una variedad de armas cortas, abundante munición, material de guerra y equipos de comunicación, los cuales, según las autoridades, estaban destinados a ser utilizados contra la población civil y las comunidades de especial protección que habitan la zona del Pacífico colombiano.

El alto mando militar señaló que esta estructura criminal había generado una creciente inestabilidad en la región, intensificando las disputas territoriales y de control con el Ejército de Liberación Nacional, lo que incrementaba el riesgo para las comunidades locales, muchas de las cuales ya habían sufrido los efectos de la instrumentalización de grupos armados ilegales. La actuación de la Fuerza Pública se enmarca dentro de un plan de seguridad que busca consolidar la presencia del Estado, desarticular las economías ilícitas vinculadas al narcotráfico y a la minería ilegal, y garantizar la protección de la población civil frente a la amenaza de la violencia armada.

Las autoridades reiteraron que este operativo representa un golpe significativo a la capacidad operativa del Clan del Golfo en el departamento del Chocó, reduciendo su capacidad de proyección y su acceso a recursos logísticos. Asimismo, se anunció que las operaciones militares continuarán en la zona con el objetivo de impedir la reconstitución de la subestructura neutralizada y de seguir desmantelando las redes de apoyo que alimentan la criminalidad en el Pacífico.

El mandato de las fuerzas de seguridad es mantener una presión constante para asegurar que las comunidades locales, que han sido históricamente vulnerables, puedan desarrollarse en un entorno de paz y estabilidad, libre de la amenaza que representan los grupos armados ilegales





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