Fuerzas Militares neutralizan gigantesca fábrica de explosivos de las disidencias en El Tambo, Cauca

Las Fuerzas Militares de Colombia desmantelaron una de las mayores fábricas clandestinas de explosivos en El Tambo, Cauca, perteneciente al GAO-r 'Carlos Patiño'. La operación incautó más de 150 kg de explosivos y 75 artefactos listos para uso, evitando inminentes atentados terroristas en la región del Cañón del Micay.

En una operación contundente para garantizar la seguridad nacional y proteger a la población civil, las Fuerzas Militares de Colombia informaron sobre la neutralización de una de las mayores fábricas clandestinas de explosivos en el suroccidente del país.

El complejo ilegal, ubicado en el municipio de El Tambo, pertenecía a la estructura 'Carlos Patiño', un Grupo Armado Organizado residual (GAO-r) que opera en la región. Según el informe oficial proporcionado por las autoridades a través de sus canales institucionales, este hallazgo representa un golpe monumental a la capacidad armada y terrorista de este grupo disidente.

En el lugar, las tropas lograron la incautación y destrucción de una gran cantidad de material detonante, que incluía más de 150 kilogramos de explosivos ya preparados y envasados en cilindros. Además, se encontraron 75 artefactos explosivos improvisados completamente armados y listos para ser instalados, así como diversos materiales logísticos y componentes utilizados para la fabricación a gran escala de estas trampas mortales.

La destrucción de esta fábrica de explosivos no solo debilita la estructura bélica de la 'Carlos Patiño', sino que también previene una inminente ola de violencia en la región del Cañón del Micay. Según la inteligencia militar, todo este arsenal estaba destinado a la realización de inminentes atentados terroristas, con el objetivo de frenar el avance de las tropas de la Fuerza Pública en la zona y atentar de manera indiscriminada contra la vida e integridad de la población civil caucana.

La operación, que contó con el apoyo de unidades especializadas y tecnología avanzada, permitió desmantelar una de las principales fuentes de suministro de explosivos para este grupo ilegal. Las autoridades destacaron que este golpe estratégico no solo desarticula una parte clave de la logística terrorista, sino que también envía un mensaje claro a otros grupos delincuenciales sobre la determinación del Estado para combatir el crimen organizado y proteger a los ciudadanos.

Además, se resaltó el trabajo conjunto entre las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, que ha sido fundamental para desmantelar estructuras criminales en la región. La neutralización de esta fábrica de explosivos es un ejemplo de la eficacia de las estrategias de inteligencia y acción militar en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, que siguen siendo una amenaza para la estabilidad y la paz en Colombia





minuto30com / 🏆 13. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fuerzas Militares El Tambo GAO-R Carlos Patiño Explosivos

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Descubren fábrica de explosivos de disidencias en CaucaEl Ejército colombiano halló una fábrica de explosivos artesanales en zona rural de El Tambo, Cauca, que estaría al servicio del grupo armado disidente 'Iván Mordisco'. El operativo se realizó en medio de una escalada de violencia en el suroccidente del país.

Read more »

CRIC denuncia cinismo de grupos armados en Cauca, Valle y NariñoEl Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) acusó a grupos armados de justificar su violencia con cinismo, destacando ataques contra civiles y el uso de explosivos. El Ejército confirmó la escalada terrorista en la región, señalando que estos grupos actúan sin principios humanitarios y financianse con narcotráfico y minería ilegal.

Read more »

Cauca, el departamento con más confinamientos presentados en 2026El recrudecimiento del conflicto armado ha impulsado a los grupos armados ilegales a emplear esta táctica para establecer su control territorial. Como consecuencia, los derechos fundamentales de las poblaciones se ven limitados en varias regiones del país.

Read more »

Hallan más de 600 kilos de explosivos en carretera del CaucaAutoridades desactivaron cinco artefactos explosivos improvisados en Piendamó, Cauca, tras alerta ciudadana. El material, oculto en una alcantarilla, representaba una amenaza letal para civiles y viajeros. Las disidencias serían responsables del intento de ataque. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó la neutralización del peligro.

Read more »

Crisis humanitaria en el Cauca: el departamento más afectado por confinamientos en 2026Según la Defensoría del Pueblo, más de 9.300 personas en el Cauca vieron restringida su libertad de movimiento entre enero y marzo.

Read more »

Ejército desmanteló fábrica de explosivos de las disidencias de las Farc en Tambo, CaucaSe trata de un importante operativo que permite frustrar atentados terroristas en el suroccidente colombiano

Read more »