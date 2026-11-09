Fuerzas Militares priorizan captura de alias Casinga tras ataque con drones en Bolívar

El Ejército mantiene la búsqueda de alias Casinga y otros cabecillas del ELN en Bolívar, recompensando con hasta $3.284 millones la información tras un atentado que dejó tres soldados muertos.

Las Fuerzas Militares de Colombia han confirmado que la localización y captura de alias Casinga sigue siendo una de las prioridades estratégicas más urgentes en el sur del departamento de Bolívar. Este guerrillero, identificado por el Ejército Nacional como uno de los principales cabecillas del Ejército de Liberación Nacional ( ELN) en la región, encabeza actualmente el cartel de los hombres más buscados del país por sus acciones criminales.

La urgencia en su búsqueda se ha intensificado drásticamente a raíz de los acontecimientos del sábado 7 de noviembre, cuando se registró un ataque coordinado con drones explosivos contra el cantón militar de Santa Rosa del Sur. Este acto de violencia armada dejó un balance de tres soldados fallecidos y 47 personas heridas, según los informes oficiales conocidos hasta el día siguiente al incidente.

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Mecanismos de Búsqueda y Recompensas Económicas

Para facilitar la captura de los líderes insurgentes, las autoridades gubernamentales han establecido un sistema de incentivos económicos significativos para cualquier persona que proporcione información que permita ubicar a los sospechosos. Por la información que conduzca a la ubicación de alias Casinga, las fuerzas del orden ofrecen una recompensa máxima de $3.284 millones de pesos colombianos.

Este esquema de recompensas no se limita únicamente al principal cabecilla. La lista de objetivos de alto valor también incluye a alias Mara, cuya identidad civil completa aún no ha sido establecida por los organismos de inteligencia, y a Óscar Emiro Pérez Álvarez, conocido como alias Arbey. Por la captura de cada uno de estos individuos, las autoridades prometen recompensas de hasta $1.641 millones, buscando obtener datos concretos sobre sus actividades.

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Estructura del Frente Darío Ramírez Castro

Los informes de inteligencia militar han identificado a alias Omar o Casinga como el líder principal del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro, una de las estructuras operativas más sólidas del ELN con presencia en esta zona del país. Las estimaciones del Ejército revelan que este frente específico cuenta con una capacidad operativa considerable, estimada en 748 integrantes en total.

Esta cifra total se desglosa en 358 hombres armados, los cuales forman la columna vertebral de la fuerza combatiente, y 390 personas que se dedican a las redes de apoyo logístico y operativo. Las Fuerzas Militares están enfocadas en obtener información que contribuya a ubicar a los integrantes señalados de dirigir las actividades de esta organización armada, la cual opera principalmente entre el sur de Bolívar y el Bajo Cauca antioqueño.

Capturas Recientes y Reducción de la Estructura

Como parte de la campaña de debilitamiento de la estructura guerrillera, las autoridades lograron una victoria significativa con la captura de Leivis Enrique Valero Castillo, conocido como alias Carrito o Andrés. Este detenido fue capturado el 6 de noviembre durante un operativo militar en la vereda Nueva Mina, ubicada en la jurisdicción de Santa Rosa del Sur, justo antes del ataque con drones.

El detenido, quien llevaba cerca de 22 años dentro de la organización, era cercano a alias Casinga y tenía responsabilidades directas relacionadas con las finanzas del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro. Además, había ocupado la jefatura del Frente Resistencia Guamocó, lo que le otorgaba un alto grado de influencia dentro de la jerarquía insurgente.

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Los informes militares vinculan a alias Carrito con presuntas extorsiones, amenazas contra comerciantes y acciones de intimidación a las comunidades del sur de Bolívar. También se le señalan participación en ataques contra la Fuerza Pública, incluyendo un evento ocurrido en marzo de 2018 en El Bagre, Antioquia, que dejó dos soldados muertos y tres heridos.

Impacto Regional y Próximos Pasos Estratégicos

El Ejército Nacional ha indicado que la salida de alias Carrito de la estructura criminal podría contribuir a reducir las intimidaciones contra los habitantes de la región, así como las extorsiones y otras acciones delictivas que le atribuyen. Esta captura representa un golpe importante para la logística financiera del grupo, debilitando su capacidad de operar con impunidad.

Dichas operaciones de inteligencia y combate continúan ininterrumpidamente en el sur de Bolívar. Las autoridades mantienen a alias Casinga y los demás cabecillas señalados entre los objetivos prioritarios, con el fin estratégico de debilitar la capacidad de mando de esta estructura del ELN y garantizar la seguridad de los civiles y militares en la zona.