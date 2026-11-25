El ministro Jorge Mora reconoce la operación conjunta que rescató a los rehenes del Éxito en Cartagena. Un delincuente murió y cuatro fueron capturados el 25 de noviembre de 2024.

El ministro de Defensa de Colombia, Jorge Mora, reconoció públicamente la exitosa intervención conjunta de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en Cartagena. Este operativo permitió rescatar con vida a todos los secuestrados que permanecían retenidos en el supermercado Éxito, ubicado en el barrio La Castellana. La operación se llevó a cabo durante la madrugada del miércoles 25 de noviembre, marcando un cierre contundente tras horas de tensión y negociaciones.

Rescate exitoso y balance de bajas en el barrio La Castellana

El balance oficial de la intervención confirma que todas las personas retenidas fueron puestas a salvo gracias a la valentía y profesionalismo de los uniformados. Durante el asalto al establecimiento comercial, los delincuentes inicialmente secuestraron a treinta personas, aunque algunas lograron ser liberadas antes del ingreso de los grupos especiales. Una vez que las fuerzas de seguridad ingresaron al local, se dio de baja a uno de los criminales y se capturó a otros cuatro implicados en el hecho.

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Líderes oficiales valoran la contundencia en el operativo de seguridad

El presidente Abelardo De la Espriella calificó la intervención como una operación absolutamente impecable, destacando la actuación decidida de la fuerza pública. Este reconocimiento llegó después de que los secuestradores rechazaran la posibilidad de entregarse voluntariamente y liberar a los rehenes. El ministro Mora enfatizó la importancia del compromiso de los agentes en la protección de la ciudadanía, al tiempo que gratificó la labor de los participantes en el rescate.

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Secuestro en Éxito y respuesta policial durante la madrugada del 25

La crisis comenzó cuando hombres armados ingresaron al supermercado Éxito y retuvieron a clientes y trabajadores. La situación se intensificó después de que las autoridades realizaran negociaciones, ofreciendo a los responsables la oportunidad de rendirse. Sin embargo, a la 1:10 de la madrugada se escucharon detonaciones, lo que motivó el ingreso inmediato de los uniformados al establecimiento para neutralizar la amenaza.

Estado de los rehenes y atención médica inmediata en Cartagena

Tras el rescate, todos los rehenes recuperados fueron trasladados de urgencia a un centro hospitalario en Cartagena para recibir la atención médica correspondiente. Uno de los liberados compartió su experiencia, mencionando la necesidad de mantener la calma frente a la gravedad del incidente. Este evento en La Castellana refuerza la capacidad de respuesta de las instituciones estatales ante situaciones de alto riesgo para la vida civil.