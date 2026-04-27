Fuerzas Militares responden ante masiva ocupación ilegal en el Bajo Cauca antioqueño

El Ejército Nacional desmiente que la minería ilegal se realice dentro del Batallón de Infantería No. 31 Rifles y alerta sobre el grave deterioro ambiental causado por la explotación en la finca La Mandinga. La institución anuncia nuevas acciones legales contra los responsables y destaca la necesidad de proteger el medio ambiente y la seguridad en la región.

Las Fuerzas Militares de Colombia han emitido un comunicado oficial en respuesta a la masiva ocupación ilegal que se ha registrado en las inmediaciones del Batallón de Infantería No. 31 Rifles, ubicado en la región del Bajo Cauca antioqueño.

Según el informe de la Séptima División del Ejército, entre 2.000 y 2.500 mineros informales estarían explotando yacimientos sin contar con ninguna autorización legal. La institución militar desmintió categóricamente que estas actividades se estén llevando a cabo dentro de las instalaciones del batallón, aclarando que la explotación se desarrolla en la finca La Mandinga, un predio de aproximadamente 2.000 hectáreas que actualmente se encuentra bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), tras un proceso de extinción de dominio.

La actividad ilegal ha generado un deterioro ambiental severo e irreversible en la zona, según advierte el Ejército, producto de la explotación minera sin control ni licencias ambientales. Desde 2022, la institución militar ha venido informando a la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación sobre estos hechos, expresando su preocupación por el impacto ambiental y la presencia de economías ilícitas en la región.

Hasta la fecha, se han realizado más de 20 intervenciones en la zona por parte de las fuerzas públicas, logrando la destrucción de maquinaria y equipos utilizados en la minería ilegal. Sin embargo, estas operaciones han enfrentado reacciones violentas por parte de los grupos que se benefician de esta actividad, incluyendo bloqueos en la Troncal de Occidente y ataques contra uniformados.

El caso ha adquirido relevancia nacional tras la revelación por parte de medios de comunicación sobre la magnitud de la explotación ilegal en la zona, incluso en cercanías de instalaciones militares, lo que llevó al Ministerio de Defensa a ordenar una investigación para esclarecer posibles responsabilidades. Por su parte, el Clan del Golfo emitió un comunicado en el que niega cualquier participación en la explotación minera en esta zona rural de Cáceres.

El Ejército anunció que interpondrá nuevas acciones penales contra quienes continúen desarrollando estas actividades ilícitas y reiteró su compromiso con la protección del medio ambiente, la legalidad y la seguridad en el territorio. La situación ha generado un debate nacional sobre la eficacia de las políticas de control de la minería ilegal y la necesidad de fortalecer las acciones de protección ambiental en regiones vulnerables como el Bajo Cauca antioqueño.

Además, se ha destacado la importancia de la coordinación interinstitucional para enfrentar este tipo de actividades que no solo afectan el medio ambiente, sino también la seguridad y la estabilidad social en la región





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