Fuga de alias Tito, cabecilla del Frente Comuneros del Sur, desde clínica en Pasto

Hombres armados irrumpieron en la clínica Fátima de Pasto y liberaron a Luis Alberto Villota Rodríguez, alias Tito, líder del Frente Comuneros del Sur y gestor de paz. Las autoridades activaron un plan candado para recapturarlo.

Luis Alberto Villota Rodríguez, conocido como alias Tito, cabecilla del Frente Comuneros del Sur y gestor de paz del Gobierno Nacional en el marco de la política de Paz Total, protagonizó una cinematográfica fuga la noche del viernes 5 de junio desde la clínica Fátima en la ciudad de Pasto , Nariño.

Según informaron las autoridades, un grupo de hombres armados irrumpió en el centro asistencial alrededor de las 9:30 de la noche, logrando desarmar tanto al guarda de seguridad privada como al funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) que custodiaba al recluso. Los delincuentes sustrajeron las armas de los vigilantes sin causarles lesiones, según precisó el INPEC en un comunicado oficial.

Este hecho ha generado gran conmoción en la región, dado que alias Tito es un importante líder guerrillero vinculado al ELN, específicamente a la subestructura Jaime Toño Obando. La fuga se produjo apenas unos meses después de su ingreso a la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Pasto, el 26 de febrero de 2025, por delitos imputados por el Juez Penal Municipal ambulante de la ciudad.

La situación ha puesto en alerta a las fuerzas de seguridad, que ya han activado un plan candado para dar con su paradero. El coronel Hernando Calderón, comandante de la Policía Metropolitana de Pasto, confirmó que alrededor de las 11:00 de la noche del mismo viernes fueron alertados por el INPEC sobre la fuga. De inmediato, se desplegaron puestos de control en las principales vías de la ciudad y se iniciaron labores de búsqueda intensivas para recapturar al peligroso cabecilla.

La fuga de alias Tito no solo representa un duro golpe a la credibilidad del sistema penitenciario, sino que también pone en evidencia las vulnerabilidades en la seguridad de los reclusos de alto perfil, especialmente aquellos que, como Villota, estaban involucrados en procesos de paz. El INPEC, por su parte, ha iniciado una investigación interna para determinar las responsabilidades en el incidente, mientras que la Fiscalía General de la Nación ha abierto una línea de indagación para identificar a los responsables del ataque armado a la clínica.

Analistas en seguridad han señalado que este tipo de fugas, realizadas con apoyo externo en centros médicos, no son inusuales en el país y reflejan la capacidad de las organizaciones criminales para infiltrar sistemas de custodia. Alias Tito, quien había sido designado como gestor de paz por el Gobierno Nacional, ahora es buscado activamente por las autoridades, que han ofrecido una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que conduzca a su captura.

La comunidad de Pasto se encuentra en estado de alerta, y se espera que en los próximos días se refuercen las medidas de seguridad en las instituciones penitenciarias y de salud donde se realicen este tipo de procedimientos médicos a reclusos de alta peligrosidad. Mientras tanto, la Policía Nacional continúa con las labores de rastreo, sin que hasta el momento se haya reportado ningún avance significativo en la recaptura del fugitivo.

Este incidente se suma a otros casos similares en Colombia, lo que ha llevado a solicitar una revisión de los protocolos de seguridad para evitar que situaciones como esta se repitan





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