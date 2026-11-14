Fumigación contra el dengue inicia en Tenerife, Magdalena, del 9 al 16 de noviembre

La Gobernación del Magdalena ejecuta ciclo de fumigación espacial en Tenerife y corregimientos priorizados para controlar el dengue, bajo el liderazgo de Margarita Guerra.

La Gobernación del Magdalena, a través de la Secretaría de Salud Departamental, ha iniciado un ciclo crítico de fumigación espacial en el municipio de Tenerife. Esta acción inmediata responde a la disposición directa de la gobernadora interina, Diana Pezzano, con el objetivo prioritario de fortalecer el control vectorial y proteger la salud pública de la población afectada por el dengue.

Estrategia de control del mosquito Aedes aegypti

El despliegue se extiende durante la semana que abarca las fechas exactas del 9 al 16 de noviembre. Las intervenciones se centran en la cabecera municipal de Tenerife y en los corregimientos específicos de Real del Obispo y Santa Inés. Estas zonas han sido clasificadas como territorios de alta prioridad debido a su concentración significativa de casos confirmados de la enfermedad.

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La operación técnica implica la aplicación de métodos espaciales para reducir la densidad poblacional del mosquito Aedes aegypti, transmisor principal del virus del dengue. Esta medida busca romper el ciclo de transmisión comunitaria en los puntos calientes identificados por las autoridades sanitarias locales.

Alcance territorial y datos demográficos precisos

La estrategia abarca sectores con características demográficas y habitacionales muy específicas que requieren atención diferenciada. En Real del Obispo, la intervención cubre una población de 1.767 habitantes distribuidos en 520 viviendas, donde se realizará la desinsectación.

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En el corregimiento de Santa Inés, el equipo técnico trabajará en un área con 1.034 habitantes y 390 viviendas. Finalmente, la cabecera municipal de Tenerife, que concentra el mayor volumen de población, tendrá un alcance de 6.853 habitantes y 2.100 viviendas, garantizando así una cobertura máxima en la zona urbana principal.

Articulación institucional y alianzas estratégicas

La ejecución de esta campaña no se realiza de forma aislada, sino mediante una articulación operativa con múltiples actores locales. La Gobernación del Magdalena coordina sus esfuerzos con la Alcaldía Municipal de Tenerife, la E.S.E. Hospital Local de Tenerife, la Secretaría de Salud Municipal y la Secretaría de Gobierno.

Esta sumatoria de capacidades institucionales permite optimizar los recursos disponibles y fortalecer la respuesta territorial. La colaboración interinstitucional es fundamental para asegurar que las acciones de prevención y control tengan una efectividad real en el territorio magdalenense.

Recomendaciones sanitarias y próximos pasos

Las autoridades sanitarias han emitido instrucciones claras para la ciudadanía sobre la prevención. Se recomienda a las comunidades eliminar activamente los criaderos del mosquito transmisor y garantizar un almacenamiento seguro del agua potable en los hogares.

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Es imperativo destruir o desechar cualquier recipiente del hogar que pueda acumular agua limpia o lluvia. Asimismo, se debe realizar un control riguroso de los espacios con alta densidad de maleza y garantizar una recolección efectiva de residuos para eliminar elementos inservibles.

En caso de presentar síntomas como fiebre, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos o dolor abdominal, la población debe acudir oportunamente a un centro asistencial para recibir valoración médica. Este paso es crucial para evitar complicaciones graves. Bajo el liderazgo de la gobernadora Margarita Guerra, el Magdalena continúa avanzando en su plan de choque contra el dengue, fortaleciendo la respuesta sanitaria para proteger a las comunidades.