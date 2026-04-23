Funcionarias de la Alcaldía de Bogotá suspendidas tras video viral evadiendo pago en TransMilenio

Dos empleadas de la Alcaldía de Bogotá fueron suspendidas de sus cargos después de que un video se viralizara mostrando su ingreso sin pagar a la estación Comuneros de TransMilenio. La Secretaría de Educación condenó el acto y anunció medidas disciplinarias y pedagógicas.

La indignación pública se desató tras la viralización de un video que muestra a dos funcionarias de la Alcaldía de Bogotá evadiendo el pago del pasaje en la estación Comuneros del sistema TransMilenio.

El incidente, capturado por un ciudadano y rápidamente difundido a través de redes sociales, generó una ola de críticas y cuestionamientos sobre la ética y el respeto a las normas por parte de los servidores públicos. La grabación muestra claramente a las dos mujeres, identificables por sus chaquetas oficiales, ingresando a la estación sin utilizar los mecanismos de pago establecidos, aprovechando una puerta destinada a otros fines.

Esta acción, considerada una falta de respeto hacia los usuarios que sí cumplen con sus obligaciones y una muestra de privilegio injustificado, provocó una fuerte reacción en la opinión pública, exigiendo una respuesta contundente por parte de las autoridades. La rápida propagación del video obligó a la Secretaría de Educación a emitir un comunicado de prensa detallando las medidas disciplinarias adoptadas.

En respuesta a la creciente presión social y siguiendo las directrices del alcalde Carlos Fernando Galán, la Secretaría de Educación anunció la suspensión de los contratos laborales de las dos funcionarias involucradas. La suspensión, que se extenderá por un número de días aún no especificado, busca sancionar la conducta indebida y enviar un mensaje claro de tolerancia cero frente a actos de corrupción y abuso de poder.

Además de la suspensión, se ha determinado que las funcionarias deberán participar en actividades pedagógicas en conjunto con TransMilenio. Estas actividades tienen como objetivo fortalecer su comprensión de las responsabilidades y deberes asociados a la prestación de un servicio público, así como promover una cultura de respeto y cumplimiento de las normas.

La Secretaría de Educación enfatizó su firme rechazo a cualquier comportamiento que atente contra el respeto a lo público y la cultura ciudadana, especialmente cuando se trata de personas vinculadas a la administración distrital. Se reafirmó el compromiso de la entidad con el fortalecimiento de acciones de sensibilización dirigidas tanto a funcionarios públicos como a la ciudadanía en general, con el fin de fomentar una conducta responsable y un mayor cuidado de los bienes y servicios de la ciudad.

La administración distrital busca con estas medidas restaurar la confianza de los ciudadanos en sus servidores públicos y garantizar la transparencia y la equidad en la prestación de los servicios. El incidente ha reabierto el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión de los funcionarios públicos, así como la importancia de promover una cultura de integridad y ética en la administración pública.

La viralización del video y la rápida respuesta de las autoridades demuestran la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública. La ciudadanía exige cada vez más que los servidores públicos actúen con responsabilidad y respeto a las normas, y que cualquier acto de corrupción o abuso de poder sea sancionado de manera ejemplarizante.

La Secretaría de Educación ha manifestado su compromiso de seguir trabajando en el fortalecimiento de las acciones de sensibilización y capacitación para funcionarios públicos, con el fin de prevenir la ocurrencia de incidentes similares en el futuro. Se espera que esta situación sirva como un llamado de atención para todos los servidores públicos, recordándoles la importancia de su papel como ejemplo a seguir y la necesidad de actuar con ética y transparencia en el ejercicio de sus funciones.

La administración distrital se ha comprometido a mantener informada a la ciudadanía sobre el desarrollo de las investigaciones y las medidas disciplinarias adoptadas en este caso, reafirmando su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas





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