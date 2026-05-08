Funcionarios recorren predio propuesto para construcción en Puerto Escondido

Los funcionarios adscritos a la secretaría de infraestructura y educación departamental de Córdoba visitaron el corregimiento San Luis, en Pueblo Escondido, para verificar las condiciones del predio recientemente dispuesto para la construcción de la nueva sede de la escuela secundaria San Luis de Sevilla.

El objetivo de este viaje laboral era seguir avanzando en el fortalecimiento de la infraestructura educativa en el departamento, al revisado el predio recientemente liberado por la administración municipal en San Luis, Puerto Escondido, para construir la nueva sede de la escuela secundaria San Luis de Sevilla.

Después de haber inspeccionado un primer predio el 31 de marzo de 2025 y haber estado 13 meses revisando, el municipio sugiere otropredio, que fue revisado el jueves 7 de mayo por sus aspectos de ubicación, características geográficas, condiciones del suelo y accesibilidad. Además, la comisión de la gobernación dialogó con la comunidad y funcionarios municipales, y presenté algunas observaciones preliminares relacionadas con las condiciones del terreno y la necesidad de obtener estudios técnicos complementarios (geotecnia, levantamiento topográfico con planimetría y altimetría, de suelo y disponibilidad de servicios públicos) que permitan continuar con el proceso de estructuración del proyecto de infraestructura educativa





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