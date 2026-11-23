Siete caninos trasladados de Malambo a Chocontá requieren tratamientos costosos. La Fundación Colitas Felices solicita padrinos mensuales para cubrir gastos veterinarios de animales con enfermedades graves como demodex y miasis.

La Fundación Colitas Felices ha iniciado una campaña urgente para recaudar fondos y buscar padrinos mensuales que aseguren el tratamiento veterinario de siete caninos rescatados de condiciones de abandono en Malambo , Atlántico . Los animales, conocidos afectuosamente por el personal del refugio como los "costeñitos", fueron trasladados a la sede principal de la fundación en Chocontá , Cundinamarca , donde actualmente reciben atención médica especializada.

Grave estado de salud de los siete perros rescatados

La recuperación de estos animales representa un desafío clínico complejo debido a la variedad y severidad de las patologías que presenta cada uno. La organización reporta que los perros llegan con un cuadro de demodex, conocida comúnmente como sarna, la cual genera picazón intensa y pérdida de pelo. Además, padecen anemia severa y hemoparásitos, condiciones que debilitan su sistema inmunológico y requieren intervenciones farmacológicas inmediatas.

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El diagnóstico también incluye casos de miasis, una condición grave en la que heridas abiertas están infestadas de larvas de insectos, lo que conlleva un alto riesgo de infección sistémica. Complementando este cuadro clínico, varios de los animales sufren de otitis crónica, infecciones oculares activas y abscesos localizados en distintas zonas del cuerpo. Estos diagnósticos demandan un protocolo de higiene y tratamiento médico estricto.

Otro de los problemas físicos detectados durante la evaluación inicial afectan la integridad de las extremidades. Las uñas de los perros presentaban un crecimiento excesivo que ha derivado en deformaciones y dolor al caminar. Como parte del primer paso en su rehabilitación, el equipo veterinario ha implementado baños medicados diarios para controlar la irritación de la piel y prevenir la propagación de agentes infecciosos a otros animales del refugio.

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Costos logísticos y necesidad de padrinos mensuales

La logística para salvar a este grupo de animales implicó un gasto inicial significativo. La fundación informa que el traslado de los siete perros desde Atlántico hasta su refugio en Cundinamarca tuvo un costo operativo de COP 2.550.000. Esta inversión fue necesaria para garantizar que los animales viajaran con las condiciones de seguridad y bienestar adecuadas durante el trayecto.

Ahora, el foco de la organización se desplaza hacia la sostenibilidad de los cuidados a largo plazo. La fundación busca personas dispuestas a convertirse en padrinos mediante aportes económicos mensuales que cubran medicamentos, consultas de seguimiento y alimentos especiales. Esta modalidad permite a los donantes apoyar de manera constante sin asumir una carga financiera única y elevada, facilitando la planificación del presupuesto del refugio.

Como mecanismo de transparencia y vinculación, la entidad ofrece enviar reportes mensuales detallados a los padrinos. Estos comunicados informan sobre los avances médicos, la evolución de las heridas y el progreso general de los animales a su cargo. Este sistema busca crear un vínculo emocional y de confianza, permitiendo que los seguidores conozcan en tiempo real el proceso de rehabilitación de sus ahijados.

Contexto del refugio y próximos pasos para la adopción

La Fundación Colitas Felices gestiona actualmente un refugio en Chocontá donde residen aproximadamente 90 perros rescatados. La llegada de los siete nuevos casos incrementa la presión sobre los recursos existentes, obligando a la organización a equilibrar la atención médica de los recién llegados sin descuidar el bienestar de la población canina ya establecida. La integración de los "costeñitos" en este entorno requiere dedicación adicional por parte del personal y la comunidad de apoyos.

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Los interesados en colaborar económicamente o solicitar información sobre el programa de padrinazgo pueden acceder a los canales habilitados a través de las redes sociales oficiales. La fundación utiliza su perfil en Instagram, identificado como @fundacioncolitasfelices, para publicar actualizaciones, fotos de los animales y datos bancarios para donaciones. Compartir estas publicaciones se considera una herramienta vital para ampliar la visibilidad del caso.

El objetivo final de la fundación es lograr la adopción responsable de los siete perros una vez que superen sus condiciones clínicas y estén sanos y vacunados. La organización invita a la comunidad a mantenerse informada sobre el progreso de la recuperación, con la esperanza de que estos animales, previamente sometidos a maltrato y explotación, encuentren hogares definitivos y pacíficos en el futuro cercano.