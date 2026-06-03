Fundación Granitos de Paz entrega dos nuevas viviendas en Olaya Herrera como parte de su modelo de recuperación integral

La Fundación Granitos de Paz ha entregado dos viviendas dignas a familias del barrio Olaya Herrera, en Cartagena, en el marco de su programa de recuperación integral que abarca educación, salud, cultura, generación de ingresos y vivienda. Las beneficiarias participaron activamente en los proyectos y agradecieron el cambio en sus condiciones de vida. Con estas dos suman 74 viviendas construidas y más de 500 hogares intervenidos.

La Fundación Granitos de Paz, entidad que lleva más de dos décadas trabajando en el barrio Olaya Herrera de la ciudad, ha hecho entrega de dos nuevas viviendas a las familias Cárdenas Murillo y Castellanos Guerrero.

Este evento se enmarca dentro de su modelo de recuperación integral, una estrategia que aborda la superación de la pobreza desde cinco pilares fundamentales: educación; salud y planificación familiar; cultura y deporte; generación de ingresos; y vivienda y medio ambiente. Las familias beneficiarias participaron activamente en los programas de la fundación y demostraron un compromiso constante con cada uno de estos componentes, lo que les permitió acceder a una solución de vivienda digna.

La construcción de estas casas contó con el apoyo de aliados estratégicos como la Fundación Arturo Calle, el Grupo Argos y la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar. Las viviendas fueron edificadas bajo altos estándares de calidad y con diseños personalizados que responden a las necesidades específicas de cada hogar, garantizando así espacios funcionales y sostenibles.

Según Gina López Gulfo, directora de la Fundación Granitos de Paz, una vivienda digna no solo brinda tranquilidad, seguridad y bienestar, sino que también abre nuevas oportunidades para el desarrollo familiar. Nuestro propósito es continuar impulsando procesos sostenibles que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las comunidades, afirmó. Las familias beneficiadas expresaron su profundo agradecimiento a la fundación y a sus aliados, destacando que la entrega de estas viviendas representa un cambio radical en sus condiciones de vida.

Damaris Guerrero, una de las receptoras, relató que antes vivían con mucha preocupación porque el agua se filtraba por el techo y las paredes durante la temporada de lluvias, y el piso de tierra se convertía en barro. Hoy sentimos tranquilidad y felicidad de tener una casa más segura y digna para nuestros hijos, comentó.

Por su parte, Sixta Castellanos subrayó la importancia de este logro para su familia: Hoy sentimos felicidad y agradecimiento porque este espacio nos permitirá vivir con más tranquilidad y darle una mejor calidad de vida a nuestros hijos. Con estas dos entregas, la Fundación Granitos de Paz suma un total de 74 viviendas construidas y entregadas en el barrio Olaya Herrera a familias que han demostrado compromiso con el modelo integral.

Además, la organización ha intervenido más de 500 hogares a través de programas de mejoramiento de vivienda, consolidando su labor como un actor clave en la transformación social de esta comunidad. El éxito del modelo radica en su enfoque multifacético, que no se limita a la construcción de casas, sino que promueve la capacitación, el cuidado de la salud, la generación de ingresos y la cohesión comunitaria, creando así las bases para una superación sostenible de la pobreza





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