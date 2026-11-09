Fundación Mujer y Hogar entrega viviendas en Bucaramanga con aliados estratégicos

La Fundación Mujer y Hogar, con apoyo de Zurich y UDES, entrega dos viviendas en Luz de Salvación. Este proyecto transforma la vida de más de 5.000 familias vulnerables en Colombia.

La Fundación Mujer y Hogar ha materializado una nueva fase de su misión social con la entrega de dos viviendas en el barrio Luz de Salvación de Bucaramanga. Este acto simbólico, ocurrido el sábado 7 de noviembre de 2026, representa el culminar de una alianza estratégica que integra el sector privado, la academia y organizaciones sin fines de lucro. El objetivo principal es garantizar condiciones de vida dignas para familias vulnerables que históricamente han carecido de acceso a una infraestructura residencial segura.

El evento en la zona alta de Santander no se limita a la entrega de llaves, sino que funciona como un catalizador para un modelo de desarrollo comunitario integral. La organización reafirma su compromiso de devolver la esperanza y fortalecer las capacidades individuales y colectivas. A través de un enfoque biopsicosociolaboral, la entidad busca que las personas puedan construir su futuro con autonomía y dignidad, trascendiendo la simple asistencia tradicional.

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Alianzas estratégicas para el cambio social

La logística y el éxito de esta iniciativa dependen de la cooperación activa de múltiples entidades con recursos y conocimientos complementarios. Zurich aporta el respaldo corporativo necesario para viabilizar el proyecto. Fundación Techo Colombia contribuye con su experiencia técnica en la construcción de soluciones habitacionales sostenibles. La Universidad de Santander (UDES), con su sede en Cúcuta, y específicamente el Programa de Ingeniería Civil de la UDES, brindan el conocimiento especializado y la supervisión académica.

Adicionalmente, Nacional de Servicios y Coinversiones se suman a este ecosistema de solidaridad organizada. Esta unión demuestra que cuando actores diversos trabajan por un propósito común, la solidaridad deja de ser una intención abstracta y se convierte en soluciones tangibles. La colaboración interinstitucional permite escalar el impacto, asegurando que las familias de Bucaramanga y la Alta Guajira reciban apoyo estructural y no solo temporal.

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Impacto histórico en más de cinco mil familias

El alcance de la Fundación Mujer y Hogar es significativo y abarca un espectro amplio de necesidades humanas fundamentales. Más de 5.000 familias vulnerables de Colombia han encontrado en esta organización nuevas posibilidades para construir un futuro mejor. Su trabajo se sustenta en programas que dejan huella profunda en las comunidades. Entre los pilares de su operación destaca la atención integral a la primera infancia, ejecutada a través del Hogar Comunitario Mafecitas, asegurando el desarrollo temprano de los niños.

El componente educativo es otra columna vertebral de su estrategia. La fundación ofrece oportunidades educativas para niños y jóvenes, abarcando desde la primaria hasta la educación superior. Asimismo, se dedica al empoderamiento económico de más de 3.000 mujeres cabeza de hogar, fortaleciendo su independencia financiera. En el ámbito de la vivienda, ya han entregado más de 12 casas nuevas en el barrio Brisas de Provenza y Luz de Salvación, mejorando hogares de familias que soñaban con un lugar seguro.

Iniciativas productivas y legado institucional

La sostenibilidad de los programas sociales se complementa con iniciativas productivas que generan ingresos propios. Proyectos como la panadería Pan de Amor, servicios de catering y talleres de confección permiten a los beneficiarios contribuir económicamente a la viabilidad de las iniciativas. Para la fundación, ayudar implica crear oportunidades donde las comunidades sean protagonistas de su propio desarrollo.

Después de 25 años, la Fundación Mujer y Hogar mantiene intacta su convicción de que ninguna familia debería perder la esperanza de tener una vida digna. Su mayor legado no reside únicamente en las cifras o proyectos realizados, sino en cada niño que encuentra oportunidades para estudiar, cada mujer que descubre su capacidad y cada familia que recibe un hogar. Cuando se transforma la vida de una familia, también comienza a transformarse el futuro de toda una comunidad.