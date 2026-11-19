Más de 80 residentes de Villas de San Pablo reciben capacitación en gastronomía y empleo a través de la alianza nu3-Santo Domingo-Promigas para mejorar su autonomía económica.

Más de 80 habitantes de Villas de San Pablo, un megabarrio ubicado en Barranquilla, han completado procesos de formación destinados a fortalecer sus habilidades laborales y ampliar sus posibilidades de generación de ingresos. Esta iniciativa surge de una alianza estratégica que mantiene desde 2024 la Fundación nu3 y la Fundación Santo Domingo, enfocada en el desarrollo integral de la comunidad.

Una de las iniciativas más recientes culminó en septiembre de 2026 con la capacitación exitosa de 45 personas en áreas de cocina, pizzería y repostería. Los participantes recibieron formación teórica y práctica en preparación de alimentos, buenas prácticas de manufactura y manipulación segura, buscando brindar herramientas para acceder a empleos o desarrollar emprendimientos propios en el sector gastronómico.

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Impacto económico en la comunidad

María Cristina Martínez, habitante del megabarrio y participante del curso de pizzería, describió la experiencia como una maravilla y una gran oportunidad para jóvenes y adultos. Martínez declaró que los conocimientos adquiridos le servirán para tener nuevas oportunidades de empleo o emprender abriendo su propio negocio, manifestando su deseo de que estos programas continúen llegando a más habitantes interesados en fortalecer sus capacidades.

Esta acción se complementa con otro proceso desarrollado a través de panu3, unidad de negocio social de la Fundación nu3, en alianza con la Fundación Santo Domingo y la Fundación Promigas. Este programa permitió que más de 40 jóvenes de Villas de San Pablo accedieran a formación vinculada a experiencias laborales concretas, conectando el aprendizaje con oportunidades reales en el mercado de trabajo local.

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Modelo integral nu360

Estas acciones forman parte del modelo integral nu360 de la Fundación nu3, que articula nutrición y seguridad alimentaria, educación integral, salud mental y generación de ingresos. Paola Dávila-Pestana, CEO Global de la Fundación nu3, explicó que el trabajo conjunto con las organizaciones aliadas permite convertir las capacidades adquiridas en oportunidades concretas para mejorar la autonomía económica de las familias residentes.

Paola Dávila-Pestana afirmó que en Villas de San Pablo, la articulación con los aliados permite acercar herramientas y conocimientos que amplían las alternativas de empleo e inclusión productiva. El objetivo es fortalecer las capacidades de los habitantes y conectar sus nuevos saberes con procesos que mejoren su calidad de vida a largo plazo.

Programa Proyectarse

Desde la Fundación Santo Domingo, estas iniciativas se articulan con Proyectarse, un programa orientado al desarrollo de habilidades sociales y formación para el trabajo. Sandra Romero, gerente de Villas de San Pablo de la Fundación Santo Domingo, señaló que el propósito es que los conocimientos traducidos se conviertan en alternativas laborales y productivas reales.

Sandra Romero expresó que esta alianza demuestra que al articular esfuerzos y responder a las necesidades del territorio, es posible fortalecer la movilidad social para las familias. Con estos procesos, las fundaciones buscan continuar acercando a los residentes a oportunidades de formación, empleo y emprendimiento sostenibles en el tiempo.