Fundación Santo Domingo lidera reconstrucción post-terremoto en Colombia

José Francisco Aguirre revela que la alianza de empresas destinará 130.000 millones de pesos para reconstruir viviendas y reactivar la economía tras el sismo del 10 de agosto de 2026.

La Fundación Santo Domingo, bajo la dirección ejecutiva de José Francisco Aguirre, ha asumido el liderazgo en una iniciativa masiva destinada a la reconstrucción de viviendas, la distribución de ayudas alimentarias y la reactivación económica en los municipios más golpeados por el terremoto de magnitud 7,4 que azotó a Colombia el pasado 10 de agosto de 2026.

Mediante declaraciones realizadas a través de los micrófonos de Caracol Radio, Aguirre detalló que esta respuesta humanitaria y logística se ha logrado gracias a la unión de múltiples empresas privadas que se han sumado a la fundación. El proyecto conjunto contempla una inversión inicial de 130.000 millones de pesos, la cual busca atender las urgencias inmediatas y sentar las bases para la recuperación a largo plazo de las comunidades afectadas por el desastre natural.

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Alianza Estratégica de Sectores Privados

La estructura operativa de este esfuerzo compartido se denomina Alianza de Empresas y Fundaciones Unidas por Colombia, un mecanismo que congrega a al menos 100 organizaciones. Las entidades fundadoras de esta coalición incluyen a la Asociación de Fundaciones Empresariales, la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), la Confederación Colombiana de la Industria de la Construcción (Camacol), la Confederación General de Cámaras (Confecámaras) y la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.

Para garantizar una gestión eficiente y coordinada, la alianza ha establecido un equipo especializado conformado por aproximadamente 15 personas que funcionan como una Unidad de Gestión de Proyectos (PMO). Este grupo técnico ha estado activo desde el día siguiente al sismo, dedicándose exclusivamente a analizar la información del terreno, recibir los proyectos de reconstrucción y priorizar las intervenciones, asegurando que cada acción responda a las necesidades reales de las localidades devastadas.

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Es fundamental destacar que este equipo técnico no administra los recursos financieros directamente. Cada organización miembro, ya sea una fundación o una empresa privada, mantiene la responsabilidad y la capacidad de administrar sus propios fondos de manera independiente, lo que permite una mayor agilidad y transparencia en la ejecución de las obras y las ayudas sociales programadas para las zonas de estrago.

Coordinación con Fondos del Estado

El éxito de esta iniciativa depende en gran medida de la coordinación con los fondos públicos, específicamente con el Fondo Milagro, entidad que cuenta con una gerencia a cargo de Jaime Andrés Uribe Tamayo. Según confirmó Aguirre, Uribe y su equipo directivo participan semanalmente en las reuniones estratégicas de la alianza, donde presentan avances concretos y detallan el diseño de los planteamientos que se tienen previstos ejecutar a través de este fondo de emergencia.

El Fondo Milagro ha priorizado su intervención en los cinco departamentos que fueron mayormente afectados por el terremoto, trabajando de la mano con la secretaría técnica de la alianza. Esta colaboración directa permite sincronizar los esfuerzos con los gobernadores y los alcaldes de los municipios respectivos, facilitando una toma de decisiones conjunta que evita duplicidades y optimiza los recursos disponibles para la recuperación rápida de la infraestructura local.

Ejemplo de Reconstrucción Educativa

Un caso ilustrativo de esta colaboración público-privada es la reconstrucción del colegio El Cairo, ubicado en el departamento del Valle del Cauca. La institución educativa quedó completamente destruida como consecuencia del sismo, y el costo estimado para su reconstrucción total se sitúa en alrededor de 7.000 millones de pesos. Esta cifra representa un desafío significativo que requiere la participación conjunta de varias entidades.

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En este proyecto específico, la Gobernación del Valle del Cauca está asumiendo la responsabilidad de aportar 3.000 millones de pesos. Paralelamente, la alianza de empresas y fundaciones ha comprometido 4.500 millones de pesos para completar la inversión necesaria. Dentro de este aporte privado, la Fundación Santo Domingo está contribuyendo con aproximadamente 2.000 millones de pesos, demostrando su compromiso directo con la recuperación del tejido social y educativo en la región.

Inversión y Plan de Acción Futuro

Respecto a la hoja de ruta financiera inmediata, José Francisco Aguirre reveló que el plan de acción de la Fundación Santo Domingo contempla una inversión total de 30.000 millones de pesos durante el año 2026. De esta cifra total, alrededor de 15.000 millones de pesos ya se han ejecutado en diferentes frentes de actuación, cubriendo tanto la reparación de infraestructura como las ayudas sociales urgentes para las familias damnificadas.

De cara al futuro, la institución tiene previsto aumentar significativamente su participación financiera. Aguirre anunció que se ha planificado una inversión de recursos propios por valor de 100.000 millones de pesos para el próximo año. El director ejecutivo subrayó la importancia de comprender que estas cifras representan compromisos de inversión firmes, lo cual garantiza la continuidad y la solidez de los proyectos de reconstrucción que están en marcha en todo el país.