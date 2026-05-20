Fundación Ver Sin Fronteras reitera compromiso con comunidades vulnerables de Santander a partir de concesión de Orden "Luis Carlos Galán Sarmiento" por Asamblea Departamental

La Fundación Ver Sin Fronteras, una organización enfocada en brindar salud visual y esperanza a comunidades en condición de vulnerabilidad, ha sido distinguida con la Orden "Luis Carlos Galán Sarmiento" por la Asamblea Departamental de Santander. La distinción reconoce la trayectoria profesional y el impacto social generado por el médico oftalmólogo Jorge Luis Pongo Valderas, fundador de la Fundación. Desde su creación en 2014, la organización ha trabajado en Santander y en otros municipios, poniendo en marcha programas de salud visual y cirugías oftalmológicas que benefician principalmente a comunidades vulnerables y en condiciones de exclusión social.

La Asamblea Departamental de Santander otorgó la Orden "Luis Carlos Galán Sarmiento" al médico oftalmólogo Jorge Luis Pongo Valderas, fundador de la Fundación Ver Sin Fronteras , en reconocimiento a su trayectoria profesional y al impacto social que ha generado mediante programas de salud visual dirigidos a comunidades vulnerables del departamento.

Con más de una década de trabajo en Santander, el doctor Jorge Luis Pongo Valderas ha liderado una labor enfocada en acercar servicios oftalmológicos especializados a poblaciones con dificultades de acceso a la atención médica. El médico cirujano y especialista en retina y vítreo, nacido en Perú y radicado desde hace varios años en la región, ha impulsado desde la Fundación Ver Sin Fronteras un modelo de atención orientado a la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades visuales.

La Fundación Ver Sin Fronteras nació en 2014 con el propósito de llevar salud visual y esperanza a comunidades en condición de vulnerabilidad. Desde entonces, ha fortalecido su presencia en el departamento con 13 sedes estratégicamente ubicadas y dos unidades móviles que permiten llegar a zonas rurales y apartadas, facilitando el acceso oportuno a consultas, diagnósticos y tratamientos oftalmológicos.

A través de brigadas médicas, jornadas especializadas, cirugías y programas de atención integral, la organización ha beneficiado principalmente a adultos mayores, niños, campesinos, madres cabeza de hogar y personas de bajos recursos económicos que, en muchos casos, habían perdido la esperanza de recuperar su visión y mejorar su calidad de vida. El trabajo de la fundación es respaldado por un equipo interdisciplinario conformado por especialistas, profesionales de la salud, personal administrativo y voluntarios, quienes coordinan cada jornada con el propósito de garantizar una atención humana, oportuna y de calidad.

Además de las jornadas sociales, La Fundación Ver Sin Fronteras trabaja constantemente en el fortalecimiento de una oferta integral en oftalmología, que incluye servicios de optometría, exámenes diagnósticos y tratamientos quirúrgicos apoyados en tecnología especializada. Tras recibir la distinción, el doctor Pongo expresó su agradecimiento a la Asamblea Departamental, a su equipo de colaboradores, a sus hijas y a sus padres, quienes han sido pilares fundamentales en su camino.

Hasta ahora, ha logrado el objetivo de llevar esperanza e independencia visual a miles de personas en Santander y en otros municipios del departamento, demostrando ser un modelo de éxito en salud visual y compromiso social. Así, la fundación aspira a seguir consolidándose y magnificar su impacto en comunidades vulnerables para potenciar la salud visual y la calidad de vida a largo plazo





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