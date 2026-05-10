Funeral Rites for Former Vice President Germán Vargas Lleras Continue in Bogotá

The funeral rites for the former vice president, Germán Vargas Lleras, continue in Bogotá with public mourning events and private ceremonies held at the Palacio de San Carlos and the Cathedral Primada de Colombia. The cortejo entered the Palacio de San Carlos on Saturday at 2:17 pm accompanied by family members, political leaders, and members of Cambio Radical.

Las honras fúnebres del exvicepresidente Germán Vargas Lleras continúan en Bogotá con jornadas de homenaje abiertas al público y ceremonias organizadas por su familia y dirigentes políticos en el Palacio de San Carlos y la Catedral Primada de Colombia.

El Palacio de San Carlos recibió las honras fúnebres del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, nieto del expresidente Carlos Lleras Restrepo. El fétero ingresó el sábado a las 2:17 de la tarde acompañado por familiares, dirigentes políticos y miembros de Cambio Radical





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