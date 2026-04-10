Funvides: La JEP y la Reparación a Víctimas, un Modelo Fracasado

Análisis crítico sobre el cumplimiento de la deuda histórica del Estado con las víctimas del conflicto armado en Colombia, destacando el fracaso de la JEP y la inviabilidad financiera de la reparación integral.

En el marco del Día de la Memoria y Solidaridad con las víctimas del conflicto armado en Colombia, se presenta un análisis crítico sobre el estado actual de la justicia transicional y la reparación a las víctimas . Antonio José Ochoa, director jurídico de Funvides , expone un panorama desalentador, señalando el fracaso del modelo de la Jurisdicción Especial para la Paz ( JEP ) y la inviabilidad financiera de la reparación integral.

Se destaca que, desde la Ley 418 de 1997 y la Ley 1448 de 2011, el Estado colombiano no ha logrado cumplir con las cinco medidas de reparación establecidas: satisfacción, rehabilitación, restitución, indemnización y garantías de no repetición. La magnitud del desafío es inmensa, con casi 11 millones de víctimas registradas, ninguna de las cuales ha recibido la reparación completa. La JEP, con un presupuesto anual considerable, no ha logrado proporcionar un mínimo de verdad a las víctimas de desaparición forzada, a pesar de las promesas de justicia restaurativa hechas en el Acuerdo de Paz. \El análisis profundiza en la problemática de las compensaciones económicas, que, si bien son la medida más fácil de implementar, no logran cubrir el daño patrimonial real de las víctimas. Se explica que la compensación económica, establecida en la Ley 1448, es un paliativo que no equivale al perjuicio causado por el conflicto. El proceso de reparación se ve obstaculizado por la falta de recursos y la lentitud de los procesos de rehabilitación, restitución y otros aspectos de la reparación integral. Funvides ha realizado un análisis econométrico que estima que, al ritmo actual, se tardaría hasta el año 2110 en indemnizar a todas las víctimas, creando una falsa expectativa que el Estado no puede cumplir. Se argumenta que el Estado debería ser más transparente y realista, admitiendo la inviabilidad financiera de las indemnizaciones a gran escala y redirigiendo sus recursos hacia una política pública más efectiva y enfocada.\El director de Funvides enfatiza la necesidad de una reorientación de la política pública de reparación. Se propone que, en lugar de generar falsas expectativas, el Estado debería enfocar sus recursos de manera más eficiente. Se critica el elevado gasto de la JEP y la Unidad para las Víctimas, que en conjunto suman 15 billones de pesos, sin que se observen resultados significativos en la reparación. Se sugiere que, en lugar de priorizar las indemnizaciones, se debería considerar otras formas de reparación que sean más efectivas y sostenibles en el tiempo, como la verdad, la justicia y la no repetición de los hechos victimizantes. El enfoque en las víctimas de desaparición forzada, que priorizan la verdad sobre la indemnización, sirve como ejemplo de la necesidad de una política pública más orientada a las necesidades reales de las víctimas y la búsqueda de la reconciliación





ElNuevoSiglo / 🏆 5. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

JEP Víctimas Reparación Conflicto Armado Funvides

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MinSalud proyecta nuevo modelo de atención para población privada de la libertadEl borrador de resolución propone reorganizar la prestación de servicios en cárceles, incluir atención diferencial para menores de tres años y fortalecer la atención intramural, extramural y primaria.

Read more »

Revelan nuevas víctimas de envenenamiento por talio en caso Zulma Guzmán: sería una modeloBlu Radio es una emisora de radio colombiana que se destaca por su enfoque en noticias y actualidad. Reconocida por su cobertura objetiva y análisis profundo, Blu Radio ha ganado una sólida reputación en el ámbito de los medios de comunicación en Colombia.

Read more »

Corte Constitucional le puso freno a la JEP: no podrá procesar mandos medios militaresEl alto tribunal le había tumbado tres sentencias en las que se atribuía función de investigar a esta clase de militares.

Read more »

La Corte Constitucional le tumba unas reglas a la JEP ¿Cuáles son?Cubre información judicial, derechos humanos, víctimas y temas relaciones con las entides creadas producto del Acuerdo de Paz. También realiza investigaciones de diferentes temas.

Read more »

Corte Constitucional tumbó reglas de la JEP sobre tres de sus sentencias interpretativasEl alto tribunal determinó que la Jurisdicción Especial para la Paz no podía inventarse normas para su funcionamiento que no se establecieron en su creación, tras el Acuerdo de Paz.

Read more »

19 casos de “falsos positivos” en audiencia ante la JEP en QuindíoCoordinador del Servicio Informativo de Caracol Radio en Armenia, Quindío en los 1.150AM, desde el 2012, Inició su practica profesional en 2007, luego estuvo cuatro años como periodista en Caracol Radio Manizales y desde hace 9 en Caracol Radio Armenia como coordinador del servicio informativo. Egresado de la Universidad del Quindío en Armenia.

Read more »