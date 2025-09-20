Fusión Tigo-Movistar en Colombia: MinTIC Expresa Preocupación y Propone Medidas Regulatorias

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) manifiesta inquietud ante la posible fusión de Tigo y Movistar en Colombia, liderada por Millicom. El ministerio propone medidas para garantizar la competencia y proteger a los consumidores.

Tigo y Movistar podrían unir fuerzas en Colombia , un movimiento estratégico impulsado por Millicom, una multinacional con la ambición de controlar ambas compañías. La propuesta, que implica una inversión considerable de cientos de millones de dólares destinados al Estado, ha generado una respuesta cautelosa por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).

La preocupación del ministerio radica en la potencial consolidación del mercado móvil colombiano, donde la fusión de Tigo y Movistar podría reconfigurar drásticamente el panorama competitivo. \El MinTIC ha manifestado su inquietud ante la posibilidad de que Millicom adquiera las participaciones de Telefónica, el Estado y EPM, con el objetivo de solidificar su dominio en el sector. Si bien se reconocen potenciales beneficios derivados de una mayor eficiencia operativa y un equilibrio competitivo más robusto frente a Claro, el ministerio advierte sobre los riesgos inherentes a esta operación. La principal preocupación reside en la concentración del mercado, donde una fusión podría resultar en un duopolio, con más del 90% del mercado en manos de solo dos grandes operadores. Esto, a su vez, podría perjudicar a los competidores más pequeños y a los Operadores Móviles Virtuales (OMV), cuya supervivencia depende de condiciones estables y un entorno competitivo justo. Ante este escenario, el MinTIC enfatiza la necesidad de una supervisión rigurosa y la implementación de medidas preventivas para salvaguardar los intereses de los consumidores y la competencia. \En respuesta a la propuesta de fusión, el MinTIC ha presentado una serie de recomendaciones a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), en caso de que apruebe la transacción. Estas recomendaciones incluyen la implementación de condiciones específicas destinadas a garantizar un mercado competitivo y evitar prácticas de coordinación tácita en un entorno altamente concentrado. Entre las medidas propuestas, se destaca la obligación de garantizar el acceso mayorista a la red integrada para terceros operadores, establecer tarifas reguladas basadas en costos, mantener condiciones estables para los OMV, monitorear los precios minoristas y asegurar la continuidad del servicio en zonas rurales, con la prohibición de desactivar estaciones base durante los primeros cinco años. El MinTIC también solicitó a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) que extienda obligaciones similares a Claro, y que tanto la CRC como la SIC realicen un seguimiento exhaustivo del mercado. El objetivo fundamental de estas medidas es mitigar los riesgos de dominancia, colusión y cualquier afectación negativa a los consumidores en términos de precios, calidad y variedad de servicios ofrecidos





