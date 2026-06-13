Gabriel Meluk rompe el silencio sobre su salida de El Tiempo: "Fui condenado a la hoguera digital"

El periodista deportivo Gabriel Meluk publicó una extensa columna en la que explica los motivos de su salida de la jefatura de Deportes de El Tiempo, desmiente rumores y critica la dinámica de los juicios en redes sociales. Meluk asegura que su desvinculación se debió a una reestructuración empresarial y no a conflictos personales, y anuncia que continuará en el periodismo deportivo.

El periodista deportivo Gabriel Meluk reapareció públicamente para ofrecer su versión sobre los acontecimientos que rodearon su salida de la jefatura de Deportes de El Tiempo .

A través de una extensa columna, el comunicador abordó los rumores y señalamientos que circularon en redes sociales tras su desvinculación, asegurando que fue víctima de juicios sin fundamento y que su reputación, construida a lo largo de más de treinta años, fue cuestionada de manera precipitada. La decisión de hablar surgió después de varias semanas de especulaciones, en las que se barajaron diversas hipótesis sobre los motivos reales de su salida.

Meluk reconoció que fueron días complejos, pero decidió romper el silencio para exponer con claridad los hechos y defender su integridad profesional. Subrayó que siempre ha actuado con transparencia y que nunca tuvo nada que ocultar, por lo que enfrentará cualquier crítica con serenidad y sin temor. Su columna no solo busca aclarar lo sucedido, sino también establecer un precedente sobre cómo los rumores en el entorno digital pueden dañar la trayectoria de un periodista sin respetar el debido proceso.

En su explicación, Meluk recordó que su salida responde a una reestructuración empresarial en el medio, derivada de las dificultades económicas que afectan a la industria periodística. Señaló que dicha reorganización implicó la fusión de las áreas de Deportes de El Tiempo y Futbolred, de cara a la cobertura conjunta de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Asimismo, confirmó que la nueva editora del sector deportivo es Jenny Gámez, una profesional con quien afirmó haber trabajado durante más de dos décadas y por quien expresó profundo respeto y admiración. Esta designación, aclaró, no guarda relación con conflictos personales ni con diferencias editoriales, sino que forma parte de un plan estratégico del medio para optimizar recursos.

Meluk aprovechó para destacar la trayectoria de Gámez y aseguró que su salida no significa un retiro del periodismo, sino un cambio en sus funciones dentro de la estructura del periódico. Con esto, desmintió versiones que apuntaban a supuestas disputas internas o a un cese por razones disciplinarias. Uno de los pasajes más contundentes de su columna se centra en la dinámica de las redes sociales y la rapidez con la que se emiten juicios sin pruebas.

Meluk se manifestó preocupado por lo que denominó una "hoguera digital", donde la reputación de una persona puede ser destruida en cuestión de horas, sin derecho a la defensa y sin considerar el contexto. Afirmó que fue sometido a una condena pública anticipada, en un escenario mediático donde la tendencia del momento pesa más que la verdad.

Aunque expresó su confianza en que quienes realmente lo conocen nunca dudaron de su inocencia, lamentó el daño que estos rumores pueden causar a la credibilidad de un profesional. Recalcó que el periodismo debe basarse en la verificación y no en la especulación, y llamó a reflexionar sobre la responsabilidad que tienen tanto los generadores de contenido como los consumidores de información en la era digital.

A pesar de la controversia, reiteró su compromiso con el oficio: continuará analizando, comentando y debatiendo sobre fútbol con la misma imparcialidad y pasión que lo han caracterizado por más de tres décadas. Finalizó agradeciendo a sus seguidores y colegas por el apoyo recibido, y dirigió un mensaje a sus críticos: "la vida siempre pone todo en su lugar".

Con esta declaración, Gabriel Meluk busca cerrar un capítulo doloroso y reafirmar su lugar como una de las voces más respetadas del periodismo deportivo en Colombia





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