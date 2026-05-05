GAD3 Suspende Encuestas Electorales en Colombia por Nueva Normativa

La consultora GAD3 ha decidido suspender la realización de encuestas electorales en Colombia debido a la nueva normativa sobre encuestas, que considera inviable la investigación social con rigor y viabilidad operativa.

La consultora de investigación sociológica GAD3 ha anunciado la suspensión de sus encuestas electorales en Colombia , una decisión motivada por la nueva normativa sobre encuestas aprobada para el año 2025.

A través de un comunicado emitido desde sus oficinas en Bogotá y Madrid, GAD3 explica que la Comisión Técnica establecida por esta normativa ha creado condiciones que imposibilitan la realización de investigaciones sociales con los estándares mínimos de rigor y viabilidad operativa. La firma prefiere, según sus palabras, suspender esta actividad antes que poner en riesgo la reputación del Consejo Nacional Electoral (CNE), de su cliente RCN, y su propio prestigio internacional.

La problemática central radica en un requisito teórico impuesto por la Comisión Técnica que GAD3 considera irrealizable en la práctica: la necesidad de demostrar que cada ciudadano ha tenido una probabilidad cuantificable y cierta de ser seleccionado para participar en el estudio. GAD3 argumenta que esta exigencia es inherentemente imposible de garantizar en investigaciones que involucran a seres humanos, especialmente cuando se busca analizar decisiones tan libres y personales como la intención de voto.

La Comisión Técnica, en su criterio, solo valida las encuestas realizadas a través de visitas domiciliarias presenciales. Sin embargo, GAD3 señala que la evidencia empírica sugiere lo contrario, particularmente en el contexto colombiano, donde las preocupaciones de seguridad a menudo obligan al cierre prematuro de los centros de votación. En este entorno, los ciudadanos tienden a responder con mayor sinceridad en entrevistas telefónicas que en encuestas presenciales.

La consultora destaca que la tecnología moderna permite la selección de muestras representativas a través de teléfonos celulares, dispositivos con una penetración casi universal en la sociedad actual, y que este método ha sido ampliamente utilizado en numerosos procesos electorales en la última década, incluyendo investigaciones realizadas por GAD3. La firma enfatiza que los criterios adoptados por la Comisión Técnica invalidan no solo las encuestas telefónicas y presenciales, sino también los paneles en línea y las metodologías mixtas, estableciendo un estándar de cumplimiento prácticamente inalcanzable.

GAD3 incluso señala que instrumentos de investigación de renombre internacional, como el Eurobarómetro de la Comisión Europea y el American National Election Studies de Estados Unidos, no cumplirían con estos requisitos, al igual que encuestas estatales colombianas como la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE. GAD3 defiende la importancia del rigor científico y la práctica profesional en la investigación de la opinión pública, rechazando la idea de que la sociedad colombiana no sea capaz de aplicar los métodos utilizados en democracias avanzadas.

La firma subraya su historial de precisión en la predicción de resultados electorales, incluso en Colombia, y argumenta que las encuestas electorales deben ser evaluadas en función de su capacidad predictiva. En este sentido, GAD3 considera incomprensible que la Comisión Técnica esté evaluando sus encuestas sin compararlas con los resultados reales de las elecciones pasadas, específicamente las del 8 de marzo.

La consultora aclara que continuará operando normalmente en proyectos no relacionados con elecciones y en otros países, y se muestra abierta a colaborar en la construcción de regulaciones que sean exigentes en cuanto a metodología, pero al mismo tiempo viables y realistas. GAD3 advierte que la restricción o eliminación de encuestas fiables podría conducir a un retroceso en la transparencia y la participación ciudadana, permitiendo que solo ciertas élites sociales tengan una influencia efectiva en el proceso político.

La firma considera que la regulación de las encuestas debe buscar un equilibrio entre la garantía de calidad y la protección de la libertad de expresión y el derecho a la información. La decisión de GAD3 refleja una preocupación más amplia sobre el futuro de la investigación de la opinión pública en Colombia y el impacto de la nueva normativa en la calidad del debate democrático.

La consultora insta a las autoridades a reconsiderar los criterios establecidos por la Comisión Técnica y a buscar soluciones que permitan la realización de encuestas rigurosas y transparentes, que contribuyan a una mejor comprensión de las preferencias de los ciudadanos y a un proceso electoral más informado y participativo. La firma reafirma su compromiso con la investigación de alta calidad y su disposición a colaborar con las autoridades para encontrar un camino que garantice la integridad del proceso electoral y la confianza de la ciudadanía en los resultados.

En resumen, la suspensión de las encuestas electorales por parte de GAD3 es una consecuencia directa de la nueva normativa y de los requisitos imposibles que impone a las empresas de investigación. La firma considera que estos requisitos no solo son irrealizables en la práctica, sino que también socavan los principios básicos de la investigación científica y la libertad de expresión.

GAD3 argumenta que la Comisión Técnica está utilizando criterios inadecuados para evaluar la calidad de las encuestas, y que no está tomando en cuenta la evidencia empírica sobre la eficacia de diferentes métodos de investigación en el contexto colombiano. La firma destaca que las encuestas telefónicas, en particular, son un método fiable y eficiente para recopilar información en un país donde las preocupaciones de seguridad limitan la posibilidad de realizar encuestas presenciales.

GAD3 también advierte que la restricción de las encuestas podría tener consecuencias negativas para la democracia, al reducir la transparencia y la participación ciudadana. La firma insta a las autoridades a reconsiderar la normativa y a buscar soluciones que permitan la realización de encuestas rigurosas y transparentes, que contribuyan a un proceso electoral más informado y participativo.

La decisión de GAD3 es un llamado de atención sobre la importancia de proteger la libertad de investigación y de garantizar que las regulaciones sobre encuestas sean razonables y viables. La firma reafirma su compromiso con la investigación de alta calidad y su disposición a colaborar con las autoridades para encontrar un camino que garantice la integridad del proceso electoral y la confianza de la ciudadanía en los resultados.

La situación plantea un debate crucial sobre el equilibrio entre la regulación y la libertad en el ámbito de la investigación de la opinión pública, y sobre la necesidad de proteger los principios democráticos en un contexto de creciente desconfianza en las instituciones y en los medios de comunicación





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