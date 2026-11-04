Gael Monfils anuncia su retiro del tenis profesional en París

Gael Monfils se despide del circuito ATP tras 30 años de carrera, con un emotivo discurso en el Masters de París dedicado a su hija Skai y su familia.

El tenista francés Gael Monfils confirmó oficialmente su retiro del circuito profesional de la ATP tras tres décadas de actividad competitiva. La decisión se hizo pública durante su participación en el Masters de París, en una ceremonia que reunió a familiares, amigos y figuras destacadas del deporte blanco. Con 40 años de edad, Monfils puso fin a una trayectoria marcada por 13 títulos ganados y una estética única en las pistas.

Despedida emotiva dedicada a su hija

Monfils utilizó su último momento en las canchas para honrar a su hija Skai, quien tiene cuatro años. El jugador explicó que su pequeña le solicitó hablar sobre ella durante el discurso, señalando que su papá no lo hacía con suficiente frecuencia. Aprovechó la oportunidad para asegurarle que también sería amable, tal como él lo ha sido toda su vida, y para reconocer sus aspiraciones deportivas.

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La conversación entre padre e hija reveló los sueños de la niña. Cuando Monfils preguntó qué tipo de campeona quería ser, Skai respondió inicialmente que quería ser campeona de hablar. Posteriormente, reflexionó y expresó su deseo de convertirse en una campeona de tenis, demostrando aptitudes naturales que su padre valoró enormemente. Este intercambio personal constituyó el núcleo emocional de la despedida.

Contexto personal y fecha simbólica

El anuncio del retiro coincide con un momento difícil en la vida privada del deportista galo, marcado por la separación de su esposa, la tenista ucraniana Elina Svitolina. Esta circunstancia personal influyó significativamente en su decisión de dejar el tenis competitivo para priorizar su bienestar y dedicarse plenamente a su vida familiar. Paris, ciudad que siempre lo respaldó en eventos como Roland Garros y los Juegos Olímpicos de 2024, fue el escenario elegido para este cierre.

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La elección de la fecha para el discurso no fue casual. Monfils reveló que el evento tuvo lugar el 3 de noviembre de 2026, un día cargado de significado para su familia. En esa misma fecha, hace exactamente ocho años, compartió momentos importantes con su esposa Elina Svitolina. Esta coincidencia temporal transformó la despedida deportiva en un homenaje íntimo a su historia familiar y a los vínculos afectivos que han definido su etapa adulta.

Homenajes de las estrellas del tenis

La comunidad tenística respondió con mensajes de apoyo y agradecimiento dirigidos específicamente a Gael Monfils. Las cinco figuras más relevantes del deporte en el último año se manifestaron públicamente para rendir tributo a su legado. Entre ellos se encontraban los miembros del Big Three: Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic, junto con las nuevas generaciones Jannik Sinner y Carlos Alcaraz.

Roger Federer saludó a Monfils recordando cómo muchos jugadores aspiraban a emular su estilo único, destacando la gran cantidad de fanáticos que acumuló durante su carrera. Rafael Nadal envió felicitaciones por su trayectoria formidable, evocando recuerdos de cuando ambos eran jóvenes tenistas y celebrando el éxito compartido en carreras largas y productivas.

Novak Djokovic, con quien Monfils mantuvo numerosas batallas competitivas, elogió su increíble carrera y su carácter amable y divertido. Djokovic afirmó que no hay nadie que no caiga bien al francés, resaltando su popularidad universal. Estos reconocimientos oficiales validan la influencia positiva de Monfils más allá de los resultados obtenidos en el tablero de puntuación.

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Nuevas perspectivas y legado deportivo

Las declaraciones de las nuevas estrellas del tenis subrayaron el impacto inspirador de Monfils en el deporte moderno. Carlos Alcaraz lo describió como una verdadera inspiración y un atleta fuera de serie, enfatizando su calidad humana fuera de la cancha. Jannik Sinner deseó lo mejor para este nuevo capítulo, expresando que lo extrañarían mucho, especialmente en espacios compartidos como vestuarios y restaurantes.

El último título oficial de Gael Monfils corresponde al torneo de Auckland en 2025. Desde entonces, su presencia en el circuito ha disminuido gradualmente hasta llegar a esta conclusión natural. Su retirada cierra una era dorada para el tenis francés, dejando atrás una imagen de elegancia y resiliencia que trasciende las estadísticas. Ahora, su enfoque se desplaza completamente hacia su rol como padre y su nueva etapa vital lejos de la presión competitiva internacional.