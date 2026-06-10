Galán asegura que no retrocederá en recuperación del espacio público en Villavicencio con Autopista Sur

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ratificó su decisión de no dar marcha atrás en la recuperación del bajopuente de la Avenida Villavicencio con Autopista Sur, pese a las protestas de vendedores informales que dejaron bloqueos y disturbios. La vocera Maira Alejandra Villanueva rechazó el operativo y denunció abuso de autoridad, mientras que el Distrito asegura que el proyecto fue socializado con la comunidad durante seis meses.

El alcalde de Bogotá , Carlos Fernando Galán , reafirmó este lunes que el Distrito no dará marcha atrás en el proceso de recuperación del espacio público en el bajopuente de la Avenida Villavicencio con Autopista Sur, pese a los disturbios registrados por parte de vendedores informales y motociclistas que se oponen a la intervención.

Durante un recorrido por la zona, Galán señaló que el espacio recuperado era utilizado para actividades ilegales como la venta de drogas y motos robadas, y que la decisión de recuperarlo se tomó tras un proceso de socialización que duró aproximadamente seis meses con los comerciantes y motociclistas. El mandatario aseguró que no se utilizará la fuerza ni se retrocederá en la medida, y que el diálogo seguirá siendo la herramienta principal para resolver el conflicto.

"El espacio público es para que todos los ciudadanos lo disfruten, no para que unos pocos lo aprovechen de manera ilegal", declaró Galán, quien calificó de inaceptables los actos de vandalismo que incluyeron la quema de placas de madera instaladas en el cerramiento del predio. La protesta, convocada por la vocera de los vendedores informales, Maira Alejandra Villanueva, reunió a decenas de personas que bloquearon la vía y encendieron fogatas con las estructuras retiradas.

Villanueva denunció que el operativo se realizó sin previo aviso y con abuso de autoridad, dejando a más de 60 familias damnificadas que dependían del comercio informal en el lugar.

"No avisaron, no desalojaron, sino que vinieron con abuso de autoridad a desalojar, tumbaron mercancías, vitrinas y carpas", afirmó la líder, quien exigió una mesa de diálogo con el Distrito para buscar alternativas de reubicación. Los manifestantes aseguraron que muchos de ellos trabajaban en el sector desde hace años y que la decisión del alcalde los deja sin sustento económico.

Pese a las tensiones, la Alcaldía reportó que la movilidad en la Autopista Sur con Avenida Villavicencio se encuentra completamente normalizada después de varias horas de interrupciones. El operativo de recuperación del espacio público forma parte de un plan más amplio del Distrito para recuperar zonas invadidas en diferentes puntos de la ciudad, priorizando el diálogo pero sin ceder ante la ilegalidad.

La administración de Galán ha reiterado que la recuperación del espacio público es una prioridad para garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana, y que se seguirá trabajando con las comunidades afectadas para encontrar soluciones que no impliquen el uso ilegal del espacio. Sin embargo, la polémica continúa, y los vendedores informales advierten que las protestas podrían intensificarse si no se les ofrece una alternativa viable





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