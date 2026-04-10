Galán critica al Gobierno por situación en la cárcel de Itagüí y cuestiona la política criminal

El alcalde de la ciudad cuestiona la gestión del sistema penitenciario y la política de 'Paz Total' tras una fiesta en la cárcel de Itagüí, involucrando a gestores de paz y artistas. También critica los beneficios a cabecillas criminales.

El alcalde local, ha expresado su profunda preocupación y crítica hacia el Gobierno, señalando deficiencias significativas en la gestión del sistema penitenciario y la política criminal actual. Sus declaraciones se centran en el reciente escándalo de una fiesta dentro de la cárcel de Itagüí, donde gestores de paz —designados en el marco del proceso con estructuras criminales del Valle de Aburrá— participaron en una celebración con un cantante vallenato.

Galán calificó este evento como una 'vergüenza', acusando al Gobierno de inacción y de permitir que la situación se deteriore bajo su supervisión. Además de la fiesta, el alcalde cuestiona los beneficios otorgados a cabecillas criminales y la incoherencia percibida en la política de 'Paz Total' impulsada por el gobierno Petro. Considera que levantar órdenes de captura y dar privilegios a individuos con historial criminal socava la confianza pública y debilita los esfuerzos de la Fuerza Pública en la lucha contra la delincuencia. La crítica del alcalde se extiende a la necesidad urgente de reformar el sistema penal colombiano, argumentando que el sistema actual no cumple su función de manera efectiva y permite que actividades delictivas, como la extorsión, continúen operando desde las prisiones. Este llamado a la reforma refleja una preocupación más amplia sobre el deterioro de la seguridad pública y la necesidad de abordar las causas subyacentes de la criminalidad. \La controversia en la cárcel de Itagüí ha generado un intenso debate sobre la efectividad de las políticas gubernamentales y la gestión de las instituciones carcelarias. La fiesta, que incluyó la participación de gestores de paz y la presencia de un artista musical, ha sido interpretada por Galán como una clara demostración de la falta de control y la laxitud en el cumplimiento de las normas. El alcalde ha instado al Gobierno a tomar medidas correctivas inmediatas y a asumir la responsabilidad por la situación en las cárceles. La reunión del alcalde con magistrados de las altas cortes para analizar los retos de seguridad en el país ha reforzado su posición. Durante este encuentro, se abordaron estrategias para enfrentar a los delincuentes y la importancia de un sistema judicial efectivo. Galán ha enfatizado la importancia de la colaboración entre las instituciones y la necesidad de una respuesta coordinada para combatir la criminalidad en todas sus formas. En este contexto, el anuncio de medidas por parte del Ministerio de Justicia, tras la fiesta ilegal, es un paso significativo, aunque el alcalde y otros críticos señalan que se requiere una acción más contundente y un cambio profundo en la política criminal. \Paralelamente a las críticas de Galán, otros eventos políticos han exacerbado las tensiones. La autorización del Partido de la U para que dos senadores expresen su 'disenso' en relación con el apoyo a figuras políticas como Iván Cepeda y Abelardo De la Espriella, demuestra las divisiones existentes dentro del espectro político. Las acusaciones de persecución por parte del exministro Leyva, tras una investigación en su contra, y la tensión en las relaciones con Ecuador, así como los diferentes puntos de vista entre Estados Unidos e Israel con Irán, en relación con la guerra y las amenazas nucleares, también contribuyen a un clima de incertidumbre y preocupación. Estos factores, combinados con la discusión sobre la segunda emergencia económica en la Corte, crean un ambiente de inestabilidad política. En general, la situación descrita refleja una compleja red de desafíos que el gobierno colombiano enfrenta, desde la seguridad y la política criminal hasta las relaciones internacionales y la estabilidad política interna





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