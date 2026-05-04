Galán denuncia a Petro y a sus ministros ante la CIDH por crisis en el sistema de salud

El ex candidato presidencial Juan Manuel Galán presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el presidente Gustavo Petro, la exministra Carolina Corcho y el ministro Guillermo Jaramillo, alegando la muerte de miles de pacientes por falta de atención médica.

El ex candidato presidencial Juan Manuel Galán ha presentado una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH ), buscando una medida cautelar y formalizando una acusación directa contra el presidente Gustavo Petro , la exministra de Salud Carolina Corcho y el actual ministro de Salud, Guillermo Jaramillo .

Esta acción legal, comunicada públicamente el 4 de mayo, se centra en la alarmante situación que Galán describe como la muerte de miles de pacientes debido a la falta de atención médica oportuna y adecuada. La denuncia argumenta que las políticas y decisiones implementadas por el Gobierno Nacional en el ámbito de la salud han generado un deterioro significativo en la calidad y accesibilidad de los servicios médicos en todo el territorio colombiano.

Galán enfatiza que esta problemática afecta de manera desproporcionada a pacientes que padecen enfermedades huérfanas y condiciones de alto costo, así como a una gran cantidad de ciudadanos que se ven privados de una atención médica digna y expedita. La presentación de esta denuncia se produce en un contexto particularmente sensible, tras la trágica muerte del niño Kevin Acosta, quien falleció mientras aguardaba la administración de un medicamento esencial para el tratamiento de su hemofilia.

Este caso ha servido como un catalizador para visibilizar la crisis que atraviesa el sistema de salud colombiano y la urgencia de tomar medidas correctivas. La denuncia de Juan Manuel Galán detalla que, en numerosas regiones del país, el acceso a medicamentos, citas médicas y tratamientos especializados se ha convertido en un privilegio reservado para unos pocos, en lugar de ser un derecho fundamental garantizado para todos los ciudadanos.

El líder político del Nuevo Liberalismo ha divulgado cifras oficiales que revelan la magnitud de la crisis, indicando que aproximadamente 2.500 personas han perdido la vida en el último año y medio a causa de enfermedades huérfanas, directamente relacionadas con la falta de acceso a tratamientos adecuados. Además, se estima que cientos de pacientes no han recibido la atención médica oportuna ni el acceso a los medicamentos y tratamientos esenciales que necesitan para preservar su salud y bienestar.

Desde Washington, donde presentó la denuncia ante la CIDH, Galán expresó su indignación ante la situación y exigió una respuesta inmediata por parte del gobierno. En sus declaraciones, el ex candidato presidencial condenó la indolencia del gobierno y reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos de los pacientes.

La solicitud de medida cautelar busca proteger a los ciudadanos colombianos de posibles violaciones a sus derechos a la salud y a la vida, mientras la CIDH evalúa la denuncia y determina si existen fundamentos para iniciar una investigación formal. Galán recordó su trayectoria en el Congreso de la República, donde impulsó la aprobación de más de 17 leyes, entre las cuales destaca la Ley de Enfermedades Huérfanas, una iniciativa legislativa diseñada para garantizar la protección integral y la atención especializada de las personas que padecen estas condiciones.

El ex candidato presidencial enfatizó que esta ley representa un marco legal fundamental para abordar las necesidades específicas de los pacientes con enfermedades huérfanas y asegurar que tengan acceso a los tratamientos y cuidados que requieren. En su comunicado, Galán advirtió que el próximo gobierno deberá priorizar un proceso de recuperación institucional y financiera del sistema de salud, con el objetivo de restablecer un sistema eficiente, sostenible y oportuno para todos los colombianos.

Subrayó la importancia de invertir en infraestructura, fortalecer la capacidad de respuesta del sistema y garantizar la disponibilidad de medicamentos y tratamientos esenciales. La denuncia ante la CIDH representa un paso importante en la búsqueda de soluciones a la crisis del sistema de salud colombiano y en la defensa de los derechos de los pacientes.

Se espera que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos examine cuidadosamente la denuncia y tome las medidas necesarias para proteger los derechos de los ciudadanos colombianos y garantizar su acceso a una atención médica digna y oportuna. La situación exige una respuesta urgente y coordinada por parte de todos los actores involucrados, con el fin de evitar que más vidas se pierdan por la falta de acceso a la salud





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