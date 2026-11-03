Galatasaray vence a Stuttgart 2-0 en partido amistoso en Turquía

El Galatasaray de Turquía derrotó al Stuttgart alemán con un marcador final de 2-0. El equipo local controló el encuentro con goles de Tiago Tomás y Chris Führich en la segunda mitad.

El Galatasaray SK, el club turco anfitrión, venció con claridad al VfB Stuttgart con un marcador final de 2-0 durante el segundo tiempo del partido jugado. El Stuttgart no pudo convertir ninguna de sus oportunidades de gol, incluyendo un remate fallido de Victor Osimhen y un disparo de cabeza de Tiago Tomás que se perdió por la izquierda.

Goles decisivos del Galatasaray

Tiago Tomás marcó el gol para el Stuttgart desde el centro del área con un remate de derecha, asistido por Maximilian Mittelstädt con un centro al área. Este gol dio la ventaja al equipo turco en el marcador.

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Posteriormente, Chris Führich aumentó la diferencia con un disparo de media distancia al palo lejano. Este gol aseguró la victoria final para el Galatasaray y selló el resultado con un marcador de 2-0 para el equipo turco.

Acciones y tarjetas en el segundo tiempo

Durante la segunda parte del encuentro, el Galatasaray mantuvo el control del partido. El Stuttgart intentó varias jugadas, pero los remates de Bilal El Khannouss y Chris Führich se perdieron fuera del arco. Además, se registraron tarjetas amarillas para Grischa Prömel y Ramon Hendriks por juego peligroso.

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El Galatasaray tuvo varias oportunidades de gol, incluyendo remates fallidos de Victor Osimhen y Rafael Leão. Sin embargo, el Stuttgart defendió bien y no permitió que el marcador se ampliara más. El partido terminó con un resultado favorable para el equipo turco.

Sustituciones y cambios estratégicos

El Galatasaray realizó varios cambios en el banquillo para mantener el ritmo del juego. Gabriel Sara entró al campo sustituyendo a Mario Lemina, mientras que Leroy Sané reemplazó a Aleksey Batrakov.

Por su parte, el Stuttgart también hizo ajustes en su plantilla. Nikolas Nartey entró para reemplazar a Grischa Prömel, y Rafael Leão ingresó en lugar de Baris Alper Yilmaz. Estos cambios permitieron a ambos equipos mantener la intensidad en el campo.

Falta de goles del Stuttgart

El VfB Stuttgart tuvo dificultades para concretar sus ocasiones de gol. A pesar de tener jugadores como Victor Osimhen y Tiago Tomás, no pudieron superar la defensa del Galatasaray. El equipo alemán también vio varias jugadas anuladas por fuera de juego.

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El partido mostró la solidez defensiva del Galatasaray y la capacidad ofensiva del Stuttgart, aunque este último no pudo convertir. El resultado final de 2-0 refleja el dominio turco en el segundo tiempo y la falta de efectividad alemana en el área.