El Galatasaray derrotó 1-0 al Aston Villa en la Liga de Campeones con gol de Deniz Gul y sólida actuación de Davinson Sánchez en la defensa turca.

El Galatasaray logró una victoria crucial ante el Aston Villa con un marcador de 1-0 en el estadio Rams Park de Estambul. Este triunfo consolidó la racha de tres triunfos consecutivos del equipo turco en la máxima competición continental tras dos derrotas iniciales ante Sporting de Lisboa y el Barcelona. La defensa local mantuvo la portería invicta gracias al liderazgo de Davinson Sánchez, quien recuperó la titularidad después de superar una lesión en el hombro.

Davinson Sánchez lidera la solidez defensiva turca

Davinson Sánchez jugó los noventa minutos como parte de la zaga titular del Galatasaray, desmintiendo las dudas sobre su condición física posterior a su participación con la selección de Colombia en la fecha FIFA. El defensor colombiano, formado en las categorías inferiores del Atlético Nacional, demostró una presencia dominante que permitió al equipo mantener el cero técnico frente al conjunto inglés. Su desempeño fue valorado con una calificación de 7,2 por la plataforma Sofascore, reflejando una actuación ejemplar en la marca individual y en la organización colectiva.

Also read Davinson Sánchez sorprende con rueda de prensa en inglés y refuerza al Galatasaray en la Champions League

Deniz Gul decide el encuentro con gol de cabeza

El único tanto del partido llegó al minuto 77 y fue obra de Deniz Gul, quien se convirtió en la figura absoluta de la quinta jornada de la Liga de Campeones. La jugada se desató a partir de un balón parado, recurso que permitió al goleador turco ganar un rebote con una cabezazo decisivo para destrabar el empate estéril que amenazaba con prevalecer. La intensidad del choque fue tal que Gul requirió atención médica inmediata tras celebrar el gol, ya que sufrió una patada en el rostro durante la disputa del balón.

Advertisement

Unai Emery enfrenta el reto del equipo más laureado turco

Unai Emery, técnico del Aston Villa, dirigió a su escuadra con el objetivo de avanzar en el torneo, aunque se topó con la férrea resistencia del club más laureado del fútbol turco. El equipo inglés, actual campeón de la Europa League, llegó a la capital otomana con 9 puntos, mismos números que buscaba igualar el Galatasaray con este triunfo. Cada pelotazo se disputó con máxima agresividad y falta de respiro, evidenciando la urgencia de ambos conjuntos por sumar en un escenario cargado de presión histórica.

Próximos pasos: Clásico contra Besiktas el lunes 30 de noviembre

El Galatasaray prepara ahora su vista hacia el clásico estambulí contra el Besiktas, un encuentro de alta intensidad programado para el lunes 30 de noviembre a la 1:00 p.m. Esta rivalidad suma una capa adicional de exigencia para el plantel que busca consolidar su posición en la tabla de posiciones. La continuidad de Davinson Sánchez en la defensa será clave para mantener la solidez mostrada frente al Aston Villa en esta instancia eliminatoria.