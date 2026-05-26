Gallito de roca en La Esperanza: un lugar mágico para avistamiento y turismo de naturaleza

La Esperanza, en el Valle del Cauca, es uno de los lugares más importantes para avistar gallitos de roca en Colombia. Desde hace años, la comunidad local y la CVC trabajan para atraer visitantes y promover la conservación de este ecosistema.

EN LA finca La Esperanza , ubicada en el corregimiento de La Leonera, visitantes pueden disfrutar de uno de los leks más importantes de gallito de roca en el Valle del Cauca.

La Esperanza, vereda El Pato, a unos 500 metros del Centro de Educación Ambiental La Teresita de la CVC y está rodeado por montañas, niebla y las aguas del río Felidia, el lugar se ha convertido en un referente para el avistamiento de aves y el turismo de naturaleza en el Valle del Cauca. Desde el 2000 y desde el 2005 comenzamos a trabajar en traer visitantes para que conocieran esta ave y su importancia en el ecosistema.

Marco Antonio Suárez Gutiérrez, destacó el valor ambiental y turístico de este espacio natural.

"Nunca imaginé encontrar unos gallitos de roca tan grandes y en semejante cantidad. En aproximadamente una hora pudimos observar cerca de ocho individuos. Es emocionante saber que en nuestro departamento contamos con tres importantes leks de gallito de roca en Anchicayá, Pance y La Leonera. Invitamos a las personas a conocer este lugar, pero siempre con respeto por el entorno y acompañados de guías locales que ayudan a conservar el territorio.





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