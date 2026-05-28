Gallo robado de colegio devuelto a su hogar tras búsqueda policial

Una ave muy querida por la comunidad educativa fue hallada y devuelta a la institución tras la intervención de las autoridades. La Policía recuperó a "Claudio", un gallo que había sido robado de una institución educativa y que era muy apreciado por estudiantes y docentes.

El ave, muy querida por la comunidad educativa , fue hallada y devuelta a la institución tras la intervención de las autoridades. La Policía recuperó en el municipio de Andes, Antioquia, a "Claudio", un gallo que había sido robado de una institución educativa y que era muy apreciado por estudiantes y docentes.

Tras la denuncia de la comunidad, las autoridades adelantaron acciones de búsqueda hasta dar con el paradero del ave, que fue devuelta al colegio, donde su regreso generó alegría y celebración entre los miembros de la institución. Antioquia ), vivió una jornada de celebración luego del regreso de "Claudio", un gallo que hace parte del entorno escolar y que había desaparecido días atrás en circunstancias que generaron preocupación entre estudiantes y docentes.

El caso fue reportado a las autoridades tras la pérdida del ave, lo que dio inicio a una búsqueda en la que participó la Fuerza Pública en el Suroeste antioqueño. Según la información entregada, el animal habría sido sustraído sin autorización, situación que motivó la intervención policial para ubicar su paradero.

Con el avance de las labores de verificación, las autoridades lograron encontrar al gallo y posteriormente lo trasladaron nuevamente hasta la institución educativa, donde su llegada fue recibida con muestras de alegría por parte de la comunidad estudiantil. El momento de la devolución del ave quedó registrado en videos que circularon en redes sociales, en los que se observa la llegada de uniformados al plantel con el gallo en sus manos.

La escena provocó aplausos, gritos y manifestaciones de entusiasmo por parte de los estudiantes, quienes esperaban su retorno. De acuerdo con la institución, Claudio es un animal que ha convivido de manera constante con la comunidad escolar y ha sido adoptado como parte del entorno educativo, por lo que su ausencia generó impacto entre los alumnos.

Así fue el hermoso momento en el que los niños de un colegio en Antioquia recibieron a Claudio, su querido gallo adoptado, después de que laTras su recuperación, la institución destacó el acompañamiento de las autoridades en el proceso y celebró el regreso del ave al colegio. En un mensaje institucional, señalaron que el caso también evidenció la importancia de los sistemas de seguridad y el respaldo comunitario.

Luego de su retorno, el gallo volvió a integrarse a la vida cotidiana del plantel, mientras la comunidad educativa espera que no se repita una situación similar que altere la dinámica escolar. El caso de Claudio ha generado múltiples reacciones en redes sociales, donde usuarios han resaltado el vínculo entre el animal y los estudiantes, así como el desenlace positivo de su recuperación. Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo





minuto30com / 🏆 13. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gallo Robado Institucion Educativa Policia Recuperacion Devuelto Comunidad Educativa Sistema De Seguridad Respaldo Comunitario Vinculo Animal-Estudiantes Desenlace Positivo Reacciones En Redes Sociales

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Roy Barreras arremete contra la paz total: No pusieron límites y los bandidos están mamando galloEl candidato presidencial Roy Barreras aseguró que “es fundamental implementar el acuerdo de paz y proteger los logros en la búsqueda de desaparecidos y la justicia transicional”

Read more »

En un colegio de Andes se robaron al gallo Claudio, pero lo recuperaron y lo recibieron con fiestaTener un perro o un gato como animal de compañía es algo más que habitual en cualquier familia, ¿pero un gallo? Pocas veces puede verse algo así. Ese ...

Read more »

‘Leo tus labios’, una cinta que explora las decisiones que pueden cambiar una vidaLos actores Elian Diosa y George Slebi, junto con la productora Natalia Lara, hablaron sobre los desafíos de llevar a la pantalla esta historia de amor, reencuentros y contradicciones humanas. La película, rodada en Santa Marta, apuesta por una narrativa emocional apoyada en silencios, miradas y conflictos que muchas personas podrían reconocer.

Read more »

Cinco miembros de una familia asesinados por una presunta guerra entre dueños de carnicerías en BogotáLa violencia volvió a golpear al norte de Bogotá este martes 26 de mayo tras el asesinato de José Víctor Rojas González, un comerciante de 35 años vin...

Read more »