GANA se une a Transferimos para ampliar la red de puntos de venta de sus productos de chance en los 125 municipios de Antioquia, reforzando su infraestructura comercial y tecnológica.

La organización GANA ha anunciado oficialmente una nueva alianza comercial y tecnológica con Transferimos, marca comercial de Distribuciones Aroca S.A.S., con el objetivo estratégico de ampliar los canales de acceso a sus productos de chance y acercar sus servicios a una mayor cantidad de habitantes en el departamento de Antioquia. Este acuerdo representa un paso significativo en la expansión operativa de GANA dentro de la región norte de Colombia, buscando optimizar la logística y facilitar la interacción con la población local mediante una infraestructura robusta y ampliamente distribuida.

Expansión territorial y cobertura municipal

Transferimos aporta a esta asociación su extensa cobertura territorial, la cual consiste en una red activa de más de 2.200 comercios que operan de manera distribuida en los 125 municipios de Antioquia. Esta infraestructura existente permite a GANA aprovechar inmediatamente una presencia física ya consolidada, eliminando la necesidad de construir canales de distribución desde cero. La compañía destaca que esta red comercial ya tiene un arraigo profundo en distintas zonas del territorio antioqueño, lo que facilita que los usuarios finales encuentren establecimientos cercanos para acceder a sus productos.

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Volumen transaccional y capacidad operativa

La operación de Transferimos registra un volumen de aproximadamente 3.000 transacciones mensuales, cifras que evidencian su capacidad operativa y su capacidad para conectar establecimientos comerciales con diferentes comunidades. Este flujo constante de actividad demuestra la viabilidad y la demanda existente en la región para este tipo de servicios. Al combinar esta capacidad operativa con la experiencia y el alcance comercial de GANA, la alianza busca dinamizar la oferta de servicios en los municipios, creando sinergias que beneficien tanto a los comerciantes como a los consumidores finales.

Integración tecnológica y estrategia de innovación

La iniciativa es parte fundamental de la estrategia de GANA para fortalecer su presencia en el departamento, ampliar sus canales de atención y desarrollar nuevas alternativas de conexión con los usuarios. Esta conexión se logra mediante la integración de capacidades tecnológicas y comerciales que permiten una gestión más eficiente de los puntos de venta. GANA ha enfatizado que la alianza permitirá integrar capacidades técnicas, facilitando el acceso a sus productos en más comunidades del departamento, con el respaldo de una infraestructura que conecta eficazmente a los establecimientos con los usuarios finales.

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Cercanía con el usuario y acceso cotidiano

Con esta unión, GANA busca fortalecer su estrategia de innovación y cercanía con los usuarios, mediante la ampliación de sus canales de distribución. La compañía ha establecido que la alianza se convierte en una nueva apuesta para extender la presencia de GANA en Antioquia, ofreciendo más alternativas para acceder a sus productos de chance de manera más directa y conveniente. La iniciativa parte de la premisa clara de que fortalecer la cercanía con los usuarios implica encontrar nuevas formas de llegar a ellos, facilitando el acceso a los servicios en los lugares donde viven y desarrollan sus actividades cotidianas.

Impacto en el ecosistema comercial regional

Este acuerdo no solo beneficia a GANA y a sus accionistas, sino que también potencia el ecosistema comercial de Antioquia al dotar a miles de puntos de venta de una oferta de productos de chance más diversa y accesible. Para los habitantes de la región, esto se traduce en una mayor facilidad para encontrar establecimientos donde puedan jugar el chance de la red GANA sin necesidad de desplazarse a zonas urbanas principales. La integración de ambas compañías sienta las bases para un crecimiento sostenido en la región, asegurando que los servicios lleguen a cada rincón de los 125 municipios antioqueños.