Ganadería regenerativa: el futuro sostenible de Santander

La ganadería en Santander enfrenta desafíos climáticos y de degradación de suelos, pero la adopción de prácticas regenerativas y etológicas ofrece una solución sostenible. Este enfoque, basado en el respeto por el suelo y el bienestar animal, no solo mejora la productividad sino que también protege el patrimonio natural de la región.

En las montañas de Santander, desde las tierras bajas del Magdalena Medio hasta los paisajes de García Rovira, la ganadería ha sido históricamente el latido de nuestra economía.

Sin embargo, el sector enfrenta hoy varios desafíos, entre ellos, una crisis climática que agota las fuentes hídricas y una degradación de suelos que encarece la producción. Ante este panorama, nuevas formas de hacer ganadería surgen no como una moda, sino como una necesidad imperativa para proteger nuestro patrimonio. El éxito de esta transformación radica en reconocer que el suelo es nuestro principal insumo, la base misma del patrimonio.

No obstante, el animal es el complemento productivo indispensable; la otra parte de la ecuación que determina la rentabilidad real. En este escenario, la etología (el estudio del comportamiento natural) deja de ser un concepto académico para convertirse en el catalizador transversal que conecta la vitalidad del terreno con el bolsillo del productor. Tradicionalmente, la visión industrial consideró al animal como una unidad mecánica: si no rinde, la solución suele ser externa (más fármacos o intervención física).

La revolución etológica propone una ruptura: reconoce al bovino como un ser sintiente cuya conducta es el motor que activa los ciclos de vida en el suelo. Entender qué motiva a un bovino y cómo responde su sistema nervioso es la clave para una producción verdaderamente sostenible y rentable.

Para lograr esto, la ganadería moderna debe garantizar las cinco libertades fundamentales, que son el estándar internacional para una producción ética y eficiente: estar libres de hambre y sed; de incomodidades físicas o térmicas; de dolor, lesiones o enfermedades; de miedos y angustias; y ser libres para expresar su comportamiento natural. Dentro de la libertad de hambre, sed y desnutrición, es vital entender que el agua debe ser de calidad superior.

El agua limpia es el nutriente más determinante; un animal que bebe agua estancada gasta energía metabólica combatiendo patógenos en lugar de producir carne o leche. Esta hidratación debe sincronizarse con una nutrición funcional y diversa. Al ofrecer praderas con gramíneas, leguminosas y arvenses, la dieta potencia la microbiota del rumen y se convierte en su primera medicina, garantizando que el animal exprese su máximo potencial y reduciendo costos en suplementos externos.

Uno de los pilares es el impacto animal concentrado, que imita la conducta gregaria de los grandes herbívoros en autonomía comportamental, cumpliendo con la libertad de expresar la dinámica propia de la especie. En la naturaleza, el desplazamiento en grupos compactos generaba perturbación mecánica (rompiendo la costra del suelo), fertilización orgánica concentrada y una alimentación uniforme.

Al emular este comportamiento, transformamos al hato en nuestra principal herramienta de labranza y fertilización, optimizando el reposo de la planta y permitiendo que el suelo recupere su capacidad de retener agua para enfrentar las sequías. Respetar los límites biológicos significa garantizar que el animal esté libre de incomodidades, dolor y enfermedades. En nuestra región, el estrés térmico es un detractor crítico; el calor extremo obliga al animal a dejar de comer para intentar termorregular.

La sombra de los sistemas silvopastoriles crea microclimas hasta 5 °C más frescos, lo que favorece la rumia y la salud gástrica, impactando directamente en el rendimiento en canal y reduciendo la mortalidad. Además, el acceso a la biodiversidad permite la selección terapéutica, donde el animal combate parásitos internos de forma instintiva, protegiendo así la vida del suelo al reducir el uso de fármacos sintéticos.

Esto no solo ahorra dinero al productor, sino que protege a la edofauna y la microfauna del suelo, como escarabajos y lombrices, entre otros, que son los obreros gratuitos que entierran el abono y airean la tierra. Finalmente, la gestión racional del hato garantiza que el ganado esté libre de temor y angustia. El uso de gritos o golpes dispara el cortisol, inhibiendo el sistema inmune.

El manejo silencioso, basado en conceptos como la zona de fuga, genera confianza, reduce accidentes laborales y elimina las carnes oscuras causadas por el miedo previo al sacrificio. Un manejo humano es, por definición, un manejo eficiente. La verdadera transformación ocurrirá cuando entendamos que el respeto por la biología no pelea con la eficiencia administrativa.

Un animal bien tratado, en un entorno sombreado, con agua limpia y movido con calma, es el mejor aliado para devolverle la salud a la tierra y la prosperidad al hogar campesino. El camino hacia el futuro es, sin duda, regenerativo, etológico y profundamente humano





vanguardiacom / 🏆 4. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ganadería Sostenible Etología Suelos Saludables Bienestar Animal Agricultura Regenerativa

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Familias damnificadas y viviendas destruidas por lluvias en Ocaña, Norte de SantanderVarios barrios del municipio se inundaron tras la creciente súbita del río Tejo.

Read more »

Extorsión repunta en Santander: los comerciantes, bajo presiónLa extorsión en Santander sube 2,6 % en lo corrido del año: 78 casos reportados este año. Así opera la extorsión que sigue en aumento en el departamento de Santander.

Read more »

Producción petrolera de Santander tuvo su peor arranque en los últimos añosLa producción petrolera de Santander mostró una caída en el primer trimestre del año. ¿Qué esta pasando con los campos de crudo del departamento?

Read more »

Operación Armagedón golpea a la disidencia de las Farc en Norte de SantanderNorte de Santander

Read more »

Capturan a un hombre con una pistola alemana de la Segunda Guerra Mundial en SantanderEl arma tendría un valor estimado de hasta $50 millones y una antigüedad superior a los 80 años. Conozca cómo sucedieron los hechos.

Read more »

Alcaldía advierte riesgo de remoción en masa tras avenida torrencial en OcañaNorte de Santander

Read more »