Ganaderos de Costa Norte en alerta por ola de calor y El Niño más fuerte en 100 años

El director de la Asociación de Ganaderos De la Costa Norte (Asoganorte) dice que la ola de calor actual no ha permitido alentar a los pequeños ganaderos a prepararse, al contrario, y mantener en buenas condiciones a sus animales a mitad del año. La crisis podría agravarse para el 80 % de ellos, que no tienen más de 50 reses y, por ende, menos capacidad para sobrevivir a las condiciones extremas de calor.

El director de la Asociación de Ganaderos De la Costa Norte ( Asoganorte ) dice que la ola de calor actual no ha permitido alentar a los pequeños ganaderos a prepararse, al contrario, y mantener en buenas condiciones a sus animales a mitad del año.

La crisis podría agravarse para el 80 % de ellos, que no tienen más de 50 reses y, por ende, menos capacidad para sobrevivir a las condiciones extremas de calor. El director ejecutivo de Asoganorte pide una emergencia y sugiere conservar la mayor cantidad de alimentos haciendo ensilaje, comprando sal mineralizada para sus animales, etc. A la espera de una fuerte ola de calor como La Niña, los precios subirán entre un 50 % y hasta un 80 %.

La preocupación se agrava debido a que se dice que será uno de los más fuertes en los últimos 100 años y hay zonas, como Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico y Magdalena, donde no ha llovido y se podrían contabilizar grandes pérdidas. Los GOVERNACIONES y el Gobierno Nacional deben prestar mucha ayuda





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