Ganador Caribeña Día 13 nov 2026: Número 8061 y premios

Resultados de La Caribeña Día del 13 de noviembre de 2026. Número ganador 8061, horarios, premios y guía para cobrar en Colombia.

El sorteo de La Caribeña Día correspondiente al viernes 13 de noviembre de 2026 finalizó con el número 8061 como ganador absoluto. Esta lotería, autorizada por Edusuerte para operar en el departamento del Atlántico, llevó a cabo su jornada diaria habitual a las 2:34 de la tarde, manteniendo su tradición como uno de los juegos de azar más emblemáticos de la Costa Caribe colombiana.

Los espectadores y apostantes tuvieron la posibilidad de seguir el evento en tiempo real a través de la señal de Telecaribe o verificando los resultados en los puntos de apuestas autorizados. Este resultado cierra una jornada más de la lotería que ofrece múltiples modalidades de juego, desde acertar las cuatro cifras en orden hasta las combinaciones de dos o una sola cifra final.

Also read Resultados Lotería La Caribeña Noche 11 Noviembre 2026 y Guía Completa

Detalle del Número Ganador 8061

El sorteo de hoy, identificado como Caribeña 1, entregó el dígito 8061 como el premio mayor. Para los participantes que jugaron las primeras tres cifras, el resultado fue 806. Por su parte, quienes apostaron por las tres últimas cifras obtuvieron el acierto con el número 061. Además, el resultado completo para la apuesta La Quinta se consolidó con el conjunto 8061-4, ofreciendo un panorama claro para los ganadores de esta edición específica.

Estructura de Premios y Recompensas

La organización estableció tablas de pagos claras para incentivar la participación en los distintos niveles de acierto. Los apostantes que lograron acertar las cuatro cifras en orden exacto reciben una recompensa de 4.500 pesos por cada peso apostado, lo que representa el premio máximo del juego. Esta modalidad de Pleno ofrece la mayor rentabilidad para los participantes que aciertan la secuencia completa.

Advertisement

Para aquellos que acertaron las cuatro cifras pero no en el orden exacto, la recompensa se establece en 308 pesos por cada peso apostado. En la categoría de tres cifras, el premio por Pleno asciende a 400 pesos, mientras que las combinaciones de tres cifras desordenadas pagan 83 pesos. Esta estructura permite a los jugadores ajustar su riesgo y recompensa según la modalidad elegida.

Las apuestas de menor valor también ofrecen retornos significativos. Aciertar las dos últimas cifras en orden otorga 50 pesos por cada peso invertido, conocido como Pata. Finalmente, acertar la última única cifra del sorteo, o Uña, devuelve 5 pesos por cada peso apostado. Esta escala garantiza que diferentes perfiles de jugadores puedan encontrar oportunidades de ganancia según su nivel de apuesta.

Seguridad y Transparencia de Edusuerte

Los operadores autorizados de La Caribeña Día, supervisados por Edusuerte, operan bajo estrictos protocolos de seguridad y transparencia. Su función principal va más allá de la venta de tickets; actúan como garantes de que cada apuesta esté respaldada por un marco legal y técnico sólido. La emisión de comprobantes oficiales es un paso crítico, ya que garantiza que la apuesta sea válida y verificable ante cualquier reclamo futuro del apostante.

La trazabilidad total es otro pilar fundamental del sistema. Cada movimiento financiero queda registrado en sistemas supervisados, lo que permite seguir la ruta del dinero desde el momento de la apuesta hasta el pago del premio. Esta medida técnica protege al consumidor y asegura que los fondos sean gestionados correctamente. Además, se implementan políticas estrictas de custodia de datos para proteger la información personal del apostador, evitando que esta caiga en manos de terceros o redes de fraude potencial.

Advertisement

Requisitos para Cobrar Premios

Para reclamar los premios, los ganadores deben presentar el tiquete original en perfecto estado, sin enmendaduras, tachones ni roturas visibles. Junto con el ticket, es obligatorio mostrar un documento de identidad original vigente, que puede ser cédula de ciudadanía física o cédula digital. En muchos puntos de venta, también se requiere llenar el reverso del tiquete escribiendo nombre, firma, cédula y teléfono, para validar la transacción inmediatamente.

Para premios mayores, el proceso de verificación se intensifica. Los ganadores deben diligenciar un formato de identificación de ganadores conocido como formulario SIPLAFT, destinado a prevenir el lavado de activos. Además, se solicita adjuntar una copia de la cédula por ambos lados y, en ocasiones, una certificación bancaria si el pago se realiza mediante transferencia. Los pagos menores se realizan directamente en el punto de venta donde se adquirió el ticket, mientras que los montos superiores se gestionan en las oficinas principales del operador regional.

Plazo Legal para Reclamar Premios

Es fundamental que los ganadores conozcan el plazo establecido por la ley para cobrar sus premios. El ganador tiene exactamente un año a partir de la fecha de realización del sorteo para reclamar el premio de La Caribeña Día. Vencido este término, opera la prescripción extintiva del derecho, lo que significa que el dinero se pierde y no puede ser reclamado posteriormente.

Este término de prescripción se interrumpe con la sola presentación del documento ganador al operador autorizado. Por lo tanto, se recomienda a los participantes guardar sus tickets con extrema precaución y acercarse a los puntos de venta autorizados, como SuperGiros, lo antes posible después de verificar sus resultados. Este procedimiento asegura que los derechos sobre el premio sean reconocidos y pagados dentro del marco legal vigente.