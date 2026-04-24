Ganador de $2.600 Millones en la Lotería de Manizales

La Lotería de Manizales entregó un premio mayor de $2.600 millones en el sorteo 4952, celebrado el 22 de abril de 2026. Se detallan los premios secundarios y la información para reclamar.

La Lotería de Manizales generó gran expectativa y alegría en Colombia durante la noche del miércoles 22 de abril de 2026, con la realización del sorteo número 4952.

Este evento se convirtió en noticia nacional al determinar un nuevo ganador del premio mayor, que alcanzó la suma de $2.600 millones, correspondiente al número 2746 de la serie 172. Este resultado significativo no solo cambió la vida de un afortunado apostador, sino que también renovó el entusiasmo y la participación de miles de personas en todo el territorio colombiano, quienes ven en la Lotería de Manizales una oportunidad de alcanzar sus sueños y aspiraciones.

La transparencia y la tradición de este juego de azar lo han consolidado como un referente en el país. Además del codiciado premio principal, el plan de premios de la Lotería de Manizales para este sorteo incluyó una amplia gama de premios secundarios, distribuidos en diversas categorías para aumentar las posibilidades de ganar.

Se otorgaron premios en efectivo de $1.500.000 a quienes acertaron el 'Gana sin serie', así como numerosos premios de $300 millones, $200 millones, $100 millones, $80 millones, $60 millones, $50 millones y $40 millones, cada uno asociado a diferentes números y series. La diversidad de premios y la cantidad de ganadores potenciales hacen de la Lotería de Manizales una opción atractiva para un público amplio y diverso.

La organización se esfuerza por ofrecer un plan de premios justo y equitativo, que recompense la lealtad de sus jugadores y fomente la participación continua. Es fundamental que todos los participantes del sorteo 4952 revisen minuciosamente sus billetes, verificando tanto el número como la serie, ya que ambos datos son esenciales para validar cualquier premio obtenido.

La Lotería de Manizales recuerda a los ganadores que tienen un plazo máximo de un año, a partir de la fecha del sorteo, para reclamar su premio. Para realizar el reclamo, es necesario presentar el billete original en perfecto estado, la cédula de ciudadanía original, una copia ampliada al 150% de la cédula y el certificado del RUT, en caso de que el premio sea mayor a un determinado monto.

La Lotería de Manizales se compromete a mantener su tradición de transparencia y confiabilidad, ofreciendo a sus jugadores la oportunidad de soñar y ganar. Los sorteos se realizan cada miércoles entre las 10:30 p.m. y las 11:00 p.m., pudiendo ajustarse al martes o jueves en caso de coincidir con un día festivo





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