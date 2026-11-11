Ganador del premio mayor de la Lotería del Huila en el sorteo 4781

El sorteo 4781 de la Lotería del Huila, realizado el 10 de noviembre de 2026, otorgó un premio mayor de 2.000 millones y varios premios secos y sin serie, encabezando la actuación de la región.

En la noche del martes 10 de noviembre de 2026 se jugó el sorteo 4781 de la Lotería del Huila, donde se entregó un premio mayor de 2.000 millones de pesos y una serie de premios secos y sin serie. La rueda de la fortuna culminó con un nuevo multimillonario en la región, mientras que los talleres sociales del departamento se beneficiarán de la recaudación.

Detalles del premio mayor y cómo se ganó

El número ganador del premio mayor fue 4988, con la serie 068. Este billete completo, con el número y la serie idéntica, cumple con el requisito oficial para declarar la victoria. El ganador podrá reclamar el capital nominal en la sede de la Lotería del Huila situada en la carrera 4 # 9-25 de Neiva.

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Para fondos superiores a seis millones de pesos se requiere la documentación correspondiente: la cédula de ciudadanía, el Registro Único Tributario y una certificación bancaria. De esta forma se asegura un trámite seguro y conforme a la normativa vigente.

Aproximaciones y premios sin serie

El sorteo también contó con una aproximación previa al número mayor, 4987, con la serie 068, y una posterior, 4989, también con la serie 068. Ambas cifras resultaron premiadas, lo que incrementó el entusiasmo entre los participantes de la noche.

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En cuanto a los premios sin serie, el número 4088 obtuvo el Ganafijo, mientras que el 4988 se llevó el premio del mayor sin serie. Estas oportunidades adicionales son parte de la dinámica de la Lotería del Huila y ofrecen derechos de cobro a los compradores que no coincidan con un número exacto.

Premios secos y montos distribuidos

La organización asignó un seco de 100 millones, otro de 60 millones, diez de 20 millones y quince de 10 millones de pesos. Las series ganadoras de los secos de 20 millones fueron, entre otras, 6556 (094), 7848 (144) y 9817 (170). Para los secos de 10 millones, se adjudicaron los números 5592 (072), 7596 (163) y 5548 (112), entre otros.

Para reclamar estos valores, el billete debe presentarse con su número y serie intactos, sin roturas ni tachones, y cotejarse con el resultado oficial publicado por la Lotería del Huila.

Impacto social y próximos pasos

Los recursos recolectados en este sorteo se dirigen directamente a los programas sociales del departamento de Huila, con un énfasis especial en el sector salud. Así, cada boleto vendido contribuye al sostenimiento de hospitales y clínicas de la región, además del atractivo de ganar el premio mayor.

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Los billetes para el próximo sorteo ya están disponibles en puntos de venta autorizados a nivel nacional, tanto presenciales como en línea. Los interesados pueden consultar el histórico de resultados y el cuadro oficial en la página web de la Lotería del Huila.