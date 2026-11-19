Conozca el número ganador del sorteo 4875 de la Lotería del Valle del 18 de noviembre de 2026. El premio mayor de $9.000 millones fue para Buga. Lista oficial incluida.

La Lotería del Valle concluyó su sorteo 4875 el miércoles 18 de noviembre de 2026 con un premio mayor de $9.000 millones. El número ganador 7366 de la serie 097 fue distribuido al municipio de Buga. Este resultado oficial fue publicado inmediatamente después del sorteo realizado a las 10:30 de la noche.

Detalles del sorteo y distribución de premios

La entidad organizadora reveló los resultados completos mediante su lámina oficial. El billete completo tiene un costo de $18.000 y se compone de tres fracciones de $6.000 cada una. Los premios secundarios incluyen un seco de $500 millones y dos de $100 millones. También se entregaron tres premios de $60 millones y uno de $40 millones adicionales.

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La tabla inferior de resultados contiene 25 premios de $30 millones. Esta estructura permite a los apostadores verificar sus billetes con precisión. La lámina conserva los ceros a la izquierda en todos los números y series para garantizar la exactitud del conteo.

Verificación oficial y canales de consulta

Los participantes deben comparar cuidadosamente tanto el número como la serie de su billete. Un solo dígito diferente determina la diferencia entre ganar o perder el premio. La lista oficial publicada es la única válida para reclamar los premios de este sorteo.

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Para consultas técnicas sobre el sorteo, la Lotería del Valle habilita el canal de WhatsApp 317 427 3896. También se puede contactar a la línea fija (602) 882 3249 con la extensión 3000. Los sorteos se transmiten en vivo por el canal Telepacífico todos los miércoles.

Condiciones para reclamar premios mayores

Los ganadores cuentan con 12 meses contados desde la fecha del sorteo para hacer efectivo su premio. El billete original es el comprobante oficial obligatorio. Se recomienda guardarlo en un lugar seguro y evitar cualquier daño físico al documento.

Los premios de hasta $20 millones pueden cobrarse en cualquier punto autorizado de la entidad. Para montos superiores a $20 millones, el ganador debe presentarse en las oficinas de la Beneficencia del Valle en Cali. Allí deberá presentar su billete o fracción ganadora junto con su documento de identidad vigente.

La Lotería del Valle realiza sus sorteos semanalmente a las 10:30 de la noche. Si el miércoles coincide con un día festivo, el sorteo se aplaza para el siguiente día hábil. El plan de premios incluye más de 30 premios principales por un valor superior a $22.000 millones.

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La entidad recuerda que la venta de billetes está prohibida a menores de edad. Se exhorta a la población a jugar de forma legal y responsable. La transparencia en los resultados garantiza la confianza de los apostadores en el sistema oficial.