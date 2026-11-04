Ganador del sorteo 4780 de la Lotería del Huila revelado con premio de 2.000 millones

Conoce el resultado oficial del sorteo 4780 de la Lotería del Huila del 3 de noviembre de 2026. Descubre los números ganadores, series y cómo reclamar el premio mayor.

El sorteo número 4780 de la Lotería del Huila, celebrado la noche del martes 3 de noviembre de 2026, ha designado oficialmente a un nuevo ganador del premio mayor. La entidad encargada de estos eventos en el sur del país confirmó que el jackpot asciende a la cifra monumental de 2.000 millones de pesos, consolidando un hito financiero significativo para el afortunado titular del billete correcto.

Resultados Oficiales del Sorteo 4780

La Lotería del Huila publicó el martes 3 de noviembre de 2026 los números exactos y sus series correspondientes para este sorteo específico. El premio mayor se otorga al poseedor del billete completo que combine el número ganador con su serie asignada sin ningún error. Los datos oficiales revelan que los números premiados son 0972 (serie 142), 4433 (serie 115), 7229 (serie 058), 4972 (serie 022), 9932 (serie 004), 7558 (serie 159), 5654 (serie 092), 2159 (serie 158), 8018 (serie 128) y 7743 (serie 096). Además, se destacaron otras combinaciones como 2679 (serie 158), 2510 (serie 004), 7684 (serie 166), 0722 (serie 112), 1078 (serie 019), 1634 (serie 147), 6855 (serie 024), 2886 (serie 125), 9408 (serie 014), 1687 (serie 103), 8342 (serie 010), 4703 (serie 054), 2641 (serie 046), 3637 (serie 014) y 6028 (serie 010).

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Reparto de Premios Secos y Aproximaciones

Además del premio colosal, la Lotería del Huila distribuyó una variedad de premios secundarios durante la noche del 3 de noviembre de 2026. La distribución incluye un premio seco de 100 millones de pesos, otro de 60 millones, diez premios de 20 millones y quince premios de 10 millones. Es fundamental que los participantes verifiquen tanto el número como la serie exacta de su billete, ya que el pago de los premios secos y aproximaciones depende de la coincidencia perfecta de ambos elementos según el resultado publicado.

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Trámites para Reclamar el Premio Mayor

Para los ganadores que obtengan premios superiores a seis millones de pesos, como el titular del premio mayor de 2.000 millones de pesos, el proceso de cobro requiere una visita presencial. El ganador debe dirigirse a la sede principal de la Lotería del Huila, ubicada en la carrera 4 número 9-25 de Neiva. El trámite de pago exige presentar el billete intacto, sin roturas ni tachones, junto con la cédula de ciudadanía, el Formulario Único Tributario (RUT) y una certificación bancaria válida para acreditar la cuenta receptora.

Impacto Social y Futuros Sorteos

Los recursos recaudados por la Lotería del Huila están destinados específicamente a la inversión social del departamento, con el sector salud como el principal beneficiario de estos fondos. Por esta razón, cada billete vendido no solo representa una oportunidad de ganancia económica, sino también un aporte directo a programas comunitarios y de bienestar. El próximo sorteo, identificado como el número 4781, está programado para realizarse el martes 10 de noviembre de 2026, y los boletos ya se encuentran disponibles en los puntos de venta autorizados.