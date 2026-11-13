Ganador Lotería del Quindío 12 de noviembre: Serie 194, Número 8395 y detalles del sorteo

Conoce al ganador de la Lotería del Quindío del 12 de noviembre de 2026. Serie 194, número 8395 y premio mayor de 2.000 millones. Requisitos y lugar de cobro.

El sorteo regular de la Lotería del Quindío celebrado el jueves 12 de noviembre de 2026 ha identificado a su afortunado ganador del Premio Mayor. La entidad, reconocida por su impacto en el desarrollo regional y su tradición cultural, distribuyó esta vez una cifra significativa destinada a proyectos educativos, de salud e infraestructura. El billete ganador corresponde a la serie 194 con el número 8395, lo que le otorga al titular el derecho a recibir la suma de 2.000 millones de pesos.

Detalles del sorteo y horarios de la Lotería del Quindío

El proceso de sorteo para esta fecha específica se llevó a cabo en el horario establecido por la entidad, que realiza las tiradas cada jueves a las 10:30 p. m. Esta tradición se mantiene ininterrumpida, salvo que la fecha coincida con un día festivo nacional, caso en el cual la Lotería del Quindío aplaza el sorteo al siguiente día hábil disponible. La entidad utiliza el lema "La nuestra, la de todos" para describir su integración con la comunidad.

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La estructura de premios para este sorteo incluye diversas categorías adicionales más allá del máximo. Además del Premio Mayor de 2.000 millones, existen un seco de 300 millones, dos secos de 200 millones, tres secos de 100 millones, ocho secos de 50 millones, diez secos de 20 millones y veinte secos de 10 millones de pesos. Cada una de estas categorías representa una oportunidad de recompensa para los jugadores que acertaron con los últimos dígitos del resultado oficial.

Requisitos legales para cobrar el premio mayor de 2.000 millones

El titular del billete ganador debe iniciar el trámite directamente con la Lotería del Quindío para validar y recibir el premio. Dado que la suma excede los 5 millones de pesos, la normativa exige presentar no solo el billete o fracción original firmado en la parte posterior, sino también la cédula de ciudadanía vigente. La firma en el reverso del billete debe incluir nombre completo, dirección de residencia, número de teléfono, número de documento de identidad y ciudad de residencia del jugador.

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La documentación financiera y tributaria es un requisito indispensable para este nivel de premio. El ganador debe aportar un Registro Único Tributario (RUT) actualizado y un certificado bancario reciente que acredite la cuenta destino de los fondos. Es crucial notar que la entidad establece que estos documentos financieros no pueden haber sido expedidos hace más de un mes al momento de su presentación. El plazo máximo legal para realizar esta reclamación es de un año contado desde la fecha del sorteo, es decir, hasta noviembre de 2027.

Ubicación oficial y canales de verificación en Armenia

Las oficinas centrales de la Lotería del Quindío para atender al ganador se encuentran ubicadas en la Carrera 16 No. 19-21, en el nivel Mezzanine de la ciudad de Armenia, Quindío. El horario de atención al público para la gestión de premios y consultas es de lunes a viernes, con dos franjas horarias: de 8:00 a. m. a 12:00 m. y de 1:00 p. m. a 5:00 p. m. Este espacio físico es el punto de contacto oficial para asegurar la transparencia del cobro.

Para garantizar la autenticidad del resultado y evitar fraudes, la entidad recomienda a los ciudadanos verificar la información únicamente a través de sus canales oficiales. El sitio web loteriaquindio.com.co cuenta con un apartado específico para la consulta de sorteos por número. Además, se aceptan como válidas las transmisiones autorizadas en directo y los boletines de prensa de los principales medios de comunicación nacionales, así como la información proporcionada por los distribuidores autorizados en la red legal.