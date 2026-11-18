Conoce el resultado del sorteo 3180 de la Lotería de la Cruz Roja del 17 de noviembre de 2026. Billete ganador en Bogotá por 10.000 millones y detalles completos.

El sorteo 3180 de la Lotería Nacional de la Cruz Roja Colombiana, realizado el martes 17 de noviembre de 2026, otorgó el premio mayor de $10.000 millones a un ganador ubicado en Bogotá. Este evento semanal, que ha consolidado su trayectoria como uno de los juegos de suerte y azar más destacados del país, distribuyó también decenas de premios secos y vehículos de alto valor, consolidando una noche de premios significativa para los jugadores de la capital.

El billete portador del número 3828 de la serie 143 fue identificado oficialmente como el ganador del premio principal. Al ser despachado a Bogotá, se confirma que el nuevo multimillonario adquirió su boleto en la capital del país. Esta distribución de premios mayores en la urbe es un patrón recurrente en los resultados recientes, destacando la alta participación de bogotanos en esta lotería benéfica.

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Premios secundarios Toyota Cross y moto AKT en Bogotá

Además del premio monetario mayor, el sorteo 3180 entregó la rifa de la camioneta Toyota Cross 2026 a otro ganador radicado en la capital. El número 0381 de la serie 049 resultó ser el afortunado en obtener este vehículo moderno. Esta entrega resalta el valor agregado que la Lotería de la Cruz Roja ofrece a sus participantes, complementando los premios en efectivo con bienes de lujo.

En el repechaje, que involucró billetes del sorteo 3179, se sorteó una moto AKT DS 300. El ganador de esta segunda oportunidad fue el número 3508 de la serie 093, también enviado a Bogotá. La concentración de premios mayores y secundarios en la capital subraya la vitalidad del mercado de juegos de azar en esta región durante los martes nocturnos.

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Desglose completo premios secos y series ganadoras 10 mil millones

La Lotería de la Cruz Roja repartió una amplia gama de premios secos que beneficiaron a numerosos jugadores en todo el territorio nacional. Entre los premios más altos se destacaron un seco de 200 millones de pesos y uno de 100 millones de pesos. Esta estructura de premios garantiza que múltiples participantes obtengan retornos significativos, fomentando la confianza en el sistema de sorteos.

Se otorgaron dos premios secos de 50 millones de pesos correspondientes a los números 3103 de la serie 154 y 6208 de la serie 222. Dieciséis premios secos de 30 millones de pesos fueron distribuidos, siguiendo la dinámica de premios pequeños que mantienen el engagement de los jugadores habituales de la lotería.

Quince billetes ganaron 20 millones de pesos, con los números y series: 4927 (112), 6098 (226), 8572 (029), 8229 (087), 3246 (284), 1290 (051), 1394 (109), 8839 (268), 4085 (028), 5971 (213), 7580 (203), 9441 (259), 0939 (111), 2772 (311) y 3265 (329). La precisión en la publicación de estos datos permite a los jugadores verificar sus boletos con exactitud.

Veinte billetes recibieron el premio menor de 10 millones de pesos. Los números ganadores fueron: 9091 (306), 8185 (241), 2985 (237), 9350 (020), 6565 (025), 2973 (169), 4087 (189), 4303 (212), 0515 (135), 8073 (075), 1193 (145), 5176 (250), 8059 (042), 8862 (238), 8564 (029), 4136 (040), 6981 (023), 7016 (199), 2874 (117) y 3347 (315). Es fundamental verificar tanto el número como la serie para asegurar la validez del premio.

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Impacto social Cruz Roja y próximos pasos reclamo premios 24 de noviembre

El objetivo fundamental de la Lotería de la Cruz Roja es financiar la obra social de la Cruz Roja Colombiana, apoyando programas de salud, asistencia humanitaria y atención de emergencias en todo el país. Cada boleto vendido contribuye directamente a esta labor humanitaria, transformando la esperanza de ganancia en apoyo concreto para las víctimas de desastres y necesidades sociales.

Para reclamar los premios, es indispensable presentar el billete original en perfecto estado, sin enmendaduras, junto con el documento de identidad. Los premios menores se pueden cobrar en puntos de venta autorizados, mientras que el premio mayor, la camioneta y los secos de alto valor requieren trámites directos con la lotería o la entidad financiera designada. El billete ganador es el único documento válido para estos reclamos.

El siguiente sorteo de la Lotería de la Cruz Roja está programado para el martes 24 de noviembre de 2026. Los billetes ya se encuentran disponibles en los puntos de venta autorizados de todo el país. Los interesados pueden participar también en la rifa de la camioneta Toyota Cross en este próximo evento.

Las transmisiones en vivo de los sorteos se realizan por el Canal Uno y por la página oficial de Facebook de la lotería a partir de las 10:30 p. m. Esta accesibilidad permite que los jugadores sigan el desarrollo de los eventos en tiempo real, garantizando transparencia y confianza en el proceso de selección de los ganadores.