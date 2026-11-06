Ganador sorteo Lotería Bogotá 2871: Premio mayor de $12.000 millones

La Lotería de Bogotá confirmó al ganador del premio mayor de $12.000 millones en el sorteo 2871. Conozca el número, la serie y los premios secos de esta jornada.

La Lotería de Bogotá culminó con éxito la jornada del sorteo 2871 realizado el jueves 5 de noviembre de 2026. Este proceso de azar centralizó la atención de miles de participantes en la capital colombiana que habían adquirido billetes con la esperanza de asegurar el premio mayor de $12.000 millones. La institución oficializó los resultados correspondientes a esta fecha específica, desbloqueando los montos prometidos bajo el esquema actual de incentivos.

Resultados del sorteo 2871 y número ganador

El premio mayor de $12.000 millones en el sorteo 2871 de la Lotería de Bogotá corresponde al número 0387 de la serie 018. Este es el dato crítico que todo titular de billete debe verificar para determinar si ha sido el beneficiario de la cantidad más alta repartida en esta jornada. La combinación exacta es indispensable, ya que los premios no se asignan por número suelto, sino por la totalidad de la cifra junto con su serie identificatoria.

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Además del premio principal, la jornada ofreció una distribución diversa de premios secos que suman un plan total superior a los $34.000 millones. Estas recompensas menores incluyen cuantías de $1.000 millones, $500 millones, $200 millones, $50 millones, $20 millones y $10 millones. Cada una de estas categorías requiere la coincidencia exacta del número y la serie publicados por la entidad para ser cobrados correctamente.

Historial reciente y contexto de los sorteos

La secuencia de ganadores en las ediciones recientes muestra una variabilidad constante en los números premiados. En el sorteo 2870 del 29 de octubre, el premio mayor recayó en el número 0500 de la serie 094. Anteriormente, en el sorteo 2869 del 22 de octubre, el ganador fue el número 9392 de la serie 449. Previamente, en el sorteo 2868 del 15 de octubre, el número premiado fue el 4486 de la serie 335. Estos datos históricos, confirmados por registros como los de Semana, ilustran la naturaleza aleatoria de cada evento.

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La Lotería de Bogotá mantiene una programación fija donde los sorteos se llevan a cabo todos los jueves por la noche. Esta regularidad permite a los jugadores planificar su participación y adquirir sus boletos con antelación. La adquisición legal de los billetes y las fracciones se realiza exclusivamente a través de loteros autorizados, puntos de venta oficiales y la página web institucional. Esta regla garantiza la validez de cada documento presentado para el cobro.

Procedimientos y lugares para reclamar premios

El proceso de reclamación depende estrictamente del valor del premio obtenido según las regulaciones vigentes. Para los premios menores a seis salarios mínimos mensuales legales vigentes, el cobro puede realizarse a través del lotero de confianza o en cualquier punto de venta autorizado. Este mecanismo facilita la recuperación rápida de montos pequeños sin la necesidad de trámites burocráticos extensos.

Los premios superiores a ese valor límite exigen un trámite personal en la sede principal de la Lotería de Bogotá. La ubicación exacta de la oficina donde se deben presentar los documentos es la carrera 32A número 26-14, en la ciudad de Bogotá. Es fundamental llevar el billete o la fracción original en buen estado, ya que la fecha, el número y la serie permiten distinguir este resultado de semanas anteriores. El plazo general para realizar el reclamo es de un año contado desde la fecha del sorteo.

Próximo sorteo y validez oficial de los datos

La próxima oportunidad para participar en este juego de azar será el sorteo número 2872, programado para el jueves 12 de noviembre de 2026. Esta nueva jornada también ofrecerá un plan de premios por un monto superior a los $34.000 millones, manteniendo la dinámica de incentivos actuales. Los participantes deben estar atentos a la programación oficial para no perderse la siguiente oportunidad de ganar.

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Es crucial recordar que esta información corresponde exclusivamente al sorteo del 5 de noviembre de 2026. Ante cualquier duda o discrepancia con listas publicadas en otros medios, los únicos resultados válidos son los del acta oficial del sorteo, la cual reposa en las oficinas de la Lotería de Bogotá. Se recomienda a los usuarios verificar siempre sus billetes con las fuentes oficiales para evitar fraudes o errores en la interpretación de los premios secos.