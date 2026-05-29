Ganadores de la Lotería de Bogotá del 28 de mayo de 2026: premios millonarios y consejos para evitar fraudes

Conoce los resultados del último sorteo de la Lotería de Bogotá, donde se distribuyeron importantes premios mayores y secos. Incluye instrucciones para el cobro, consideraciones legales sobre festivos y recomendaciones clave para autenticar billetes y prevenir estafas.

El sorteo de la Lotería de Bogotá del jueves 28 de mayo de 2026 ha dejado una serie de ganadores en sus premios mayores y secos, con bolsas millonarias que pueden ser reclamadas en las oficinas autorizadas del concesionario.

Este juego de lotería se destaca a nivel nacional por ofrecer una de las mayores bolsas de premios, lo que atrae a miles de compradores cada semana. La transmisión del sorteo se realiza habitualmente a través de espacios televisivos en el Canal Uno, aunque puede sufrir retrasos por circunstancias imprevistas.

Según lo establecido en el Decreto 3034 de 2013, si el día del sorteo coincide con un jueves festivo, la realización del mismo se postergará para otro día dentro de la misma semana. Para aquellos que adquirieron sus billetes y desean verificar si resultaron favorecidos, es fundamental revisar los números publicados oficialmente y acudir a los puntos de cobro autorizados con el documento de identidad y el billete original, ya que cualquier alteración puede invalidar el derecho al premio.

Los premios pueden ser reclamados en la oficina principal del concesionario o en cualquiera de sus sedes habilitadas, siguiendo los protocolos de seguridad y presentación de documentos requeridos





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