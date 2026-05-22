Ganadores del último sorteo de la Lotería de Bogotá y millonarios premios para sus compradores

Obtener información sobre los ganadores y los millones de pesos en premios para aquellos que adquirieron billetes del último sorteo de la Lotería de Bogotá. También se recomienda cómo evitar la estafa y comprar billetes de lotería de forma segura.

Los ganadores de todos los premios mayores y secos del último sorteo de la Lotería de Bogotá del jueves 21 de mayo de 2026, con millonarios premios para sus compradores, han sido anunciados.

Esta es una de las loterías del país con la bolsa de premios más altas. El sorteo se puede reclamar o cobrar en la oficina principal del concesionario autorizado o en cualquiera de las oficinas autorizadas para tal fin, dependiendo del espacio en televisión y del canal Canal Uno, salvo los casos en que por circunstancias ajenas a nuestra voluntad se retrase.

De acuerdo con el Decreto 3034 de 2013, en caso de ser el día jueves festivo, el sorteo se podrá realizar en un día de la misma semana





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