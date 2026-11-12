Ganadores Lotería del Meta 11 noviembre 2026: Recaudan 1.800 millones

Conoce los detalles del sorteo de la Lotería del Meta del 11 de noviembre de 2026. Premio mayor de 1.800 millones para el número 5273. Guía de cobro.

El miércoles 11 de noviembre de 2026, miles de colombianos seguían con atención el sorteo semanal de la Lotería del Meta, un evento tradicional que se transmite a las 10:30 p.m. Esta edición particular destacó por entregar un premio mayor extraordinario de 1.800 millones de pesos colombianos, consolidándose como uno de los sorteos más aguardados del país.

La cifra acumulada principal representó un incentivo significativo para los apostadores que participaron en este proceso de azar. Además del premio principal, la entidad organizadora ofreció una estructura diversa de premios secos que buscó ampliar las posibilidades de recompensa para la comunidad.

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Número Ganador y Estructura de Premios

La Lotería del Meta anunció oficialmente que el número ganador del premio mayor fue 5273, con la serie 101. Este resultado fue clave para definir al único ganador del acumulado principal, que ascendió a 1.800 millones de pesos. El resto de la bolsa de premios se distribuyó en múltiples categorías de premios secos de diferentes montos.

La estructura de premios incluyó un secco de 200 millones, otro de 100 millones, dos secos de 60 millones, cinco secos de 30 millones, diez secos de 10 millones y veintiséis secos de 6 millones. Esta variedad buscaba atraer a diferentes segmentos de jugadores y aumentar la visibilidad del juego en las llaneras orientales.

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Ubicación Geográfica y Reclamo de Premios

Los ganadores de premios superiores a cinco millones de pesos deben dirigirse personalmente a la sede oficial de la Lotería del Meta. La dirección específica para el reclamo de montos altos es la calle 38 número 32-37, ubicada en el edificio Parque Santander del Centro de Villavicencio. Este procedimiento es obligatorio para garantizar la seguridad de las transacciones.

Por el contrario, los premios menores a cinco millones de pesos pueden reclamarse en cualquier punto de distribución autorizado a nivel nacional. Esta flexibilidad facilita el cobro rápido para los apostadores con recompensas más pequeñas, reduciendo la necesidad de desplazamientos largos hacia la capital del departamento del Meta.

Requisitos Documentales y Plazos Legales

Para recibir el dinero, los ganadores deben presentar documentos oficiales que validen su identidad y la autenticidad del boleto. Los requisitos básicos incluyen el Certificado del Registro Único Tributario (RUT), una copia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150% y el billete original en buen estado. La identificación física es indispensable y no admite excepciones en los puntos de pago.

La Ley 1393 de 2010 establece un plazo máximo de un año desde la fecha del sorteo para reclamar cualquier premio. Si este plazo vence, el dinero se destina a fondos de salud pública y se pierde el derecho al cobro. Es crucial verificar el estado del boleto, ya que billetes rotos, mojados o alterados son rechazados por el sistema.

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Impuestos DIAN y Proceso de Retención

Los premios que superen el tope de UVT establecido por la DIAN para retención en la fuente están sujetos a impuestos. Para el año 2026, se aplica un descuento automático del 20% por ganancias ocasionales en premios mayores a aproximadamente 2.251.000 pesos. Este valor neto se entrega junto con el certificado de retención correspondiente.

Los premios de alto valor, superiores a 182 UVT, exigen formatos especiales de identificación y certificación bancaria reciente. Los ganadores deben proporcionar un certificado bancario no mayor a 30 días a su nombre para recibir el desembolso por transferencia electrónica. Este proceso asegura el cumplimiento de normativas antilavado y la transparencia financiera.