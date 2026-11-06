Gasoducto Antonio Ricaurte reactivará en 2027 con gas de Venezuela

Colombia recuperará el gasoducto Antonio Ricaurte para importar gas natural de Venezuela a partir de mediados de 2027, asegurando seguridad energética y precios competitivos.

Colombia tiene como objetivo fundamental la reactivación operativa del gasoducto binacional Antonio Ricaurte a mediados de 2027. Este anuncio oficial proviene directamente de la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, quien confirmó el cronograma durante la IX Cumbre Petróleo, Gas y Energía. La infraestructura crítica permitirá el transporte de gas natural desde Venezuela hacia el territorio colombiano, marcando un hito en la estrategia de abastecimiento nacional.

Detalles del Cronograma y Requisitos Regulatorios

Los trabajos físicos en campo están programados para comenzar durante el cuarto trimestre de 2026, según el cronograma detallado por las autoridades. Sin embargo, el inicio efectivo de las obras y la puesta en marcha del sistema dependen estrictamente del cumplimiento de requisitos regulatorios específicos. Un obstáculo determinante es la necesidad de obtener la licencia correspondiente de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC). Este paso legal es indispensable para proceder con la rehabilitación de la infraestructura que lleva más de una década inoperativa.

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Capacidad Técnica y Beneficios Económicos

La infraestructura rehabilitada contempla un corredor de 224 kilómetros que ya existe, lo que reduce significativamente los tiempos de ejecución y los costos frente a la construcción de un nuevo ducto. En su capacidad máxima operativa, Ecopetrol indica que el gasoducto puede transportar hasta 450 millones de pies cúbicos diarios de gas natural. No obstante, la primera fase de operación se limitará a incorporar 50 millones de pies cúbicos diarios al abastecimiento colombiano. Este volumen inicial representa aproximadamente el cinco por ciento de la demanda nacional registrada en 2025, asegurando una contribución inmediata a la estabilidad del mercado.

Estrategia de Seguridad Energética y PINE

El proyecto ha sido declarado Proyecto de Interés Nacional y Estratégico (PINE) para facilitar la coordinación institucional y acelerar la ejecución. La Vicepresidencia de la República articulará las gestiones necesarias para pasar de los anuncios previos a la inversión real. La ministra María Nohemí Arboleda enfatizó que la seguridad energética no tiene ideología y que el Estado debe trabajar como una unidad para evitar trámites innecesarios. Esta medida se suma al Plan Renacer de Ecopetrol y a otras apuestas para incrementar la producción nacional y desarrollar recursos de gas costa afuera.

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Ventajas Competitivas frente al Gas Regaseificado

Uno de los argumentos económicos centrales es la posibilidad de acceder a gas importado a precios más competitivos para hogares e industria. Actualmente, el gas natural que llega por vía marítima requiere procesos costosos de licuefacción y regasificación. El gasoducto Antonio Ricaurte eliminaría estos intermediarios logísticos, reduciendo el costo final del combustible. Venezuela cuenta con las mayores reservas probadas de gas natural de América Latina, lo que permite diversificar el abastecimiento y reducir los riesgos de desabastecimiento a mediano y largo plazo.

Impacto en la Matriz Energética Nacional

La rehabilitación del ducto representa una alternativa concreta frente a la dependencia exclusiva de la producción local y las importaciones de gas natural licuado (GNL). Según datos de Ecopetrol, cerca del cuarenta por ciento del gas que consumen los colombianos ya es importado, lo que hace vital la diversificación de fuentes. La unión de la producción nacional con esta nueva vía de suministro fortalecerá la confiabilidad del sistema. El gobierno de Gustavo Petro y el ministro De la Espriella han visto en esta conexión una viabilidad real tras años de estancamiento en la cooperación energética bilateral.