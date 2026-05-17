Gaspar Petro vs. Consejo de Estado: más tensión en las elecciones

La política peruana está en un punto de inflexión con una grave altercación entre el presidente Gustavo Petro y la rama judicial. El nuevo capítulo de las diferencias entre el ejecutivo y la rama judicial se debe a la suspensión del Decreto 415 por parte del Consejo de Estado.

En la recta final de las elecciones presidenciales, el choque entre Gustavo Petro y el Consejo de Estado escaló tras la suspensión del decreto pensional , reavivando la tensión entre el Ejecutivo y las altas cortes.

Expertos piden mesura. La tensión entre el presidente Gustavo Petro y las altas cortes volvió a estallar. El nuevo capítulo de las diferencias entre el ejecutivo y la rama judicial se produjo luego de que el Consejo de Estado decidiera suspender los efectos del Decreto 415 del 20 de abril del 2026, que reglamentaba el traslado de recursos desde el régimen de ahorro individual con solidaridad hacia el régimen de prima media con prestación definida, administrado por Colpensiones.

El mandatario, al igual que todo su gabinete, no dudó en lanzar palabras de grueso calibre contra la autonomía del tribunal, al que calificó de tomar decisiones inconstitucionales. El jefe de Estado, en cólera por este freno a su plan de gobierno, fue más allá y anunció que pedirá una denuncia penal por prevaricato contra el magistrado Juan Enrique Bedoya Escobar, de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

La respuesta de las instituciones fue rápida y coordinada, como poco común en este tipo de episodios. En cuestión de horas se pronunciaron distintas instancias de la Rama Judicial, entre ellas la Sección Segunda y la Sala Plena del Consejo de Estado, así como la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial. A las voces de respaldo también se sumaron el procurador Gregorio Eljach, la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) y asociaciones de jueces y magistrados.

Incluso, la CEJ anunció acciones ante organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría de Naciones Unidas para la Independencia Judicial, con el objetivo de solicitar medidas de protección para el Magistrado Bedoya Escobar y para la autonomía de la Rama Judicial





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