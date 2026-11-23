Investigación revela que el gasto en protección de la UNP aumentó un 137% durante el gobierno de Petro, mientras el ataque contra Miguel Uribe Turbay expone fallas en el sistema.

El expresidente del Senado Augusto Rodríguez afirmó el 30 de noviembre de 2022 que los líderes políticos están siendo asesinados porque la Unidad Nacional de Protección (UNP) carece de los medios necesarios para garantizar su seguridad. Esta declaración fue realizada en el contexto de una investigación sobre contratos de tercerización y presunto corrupción en la entidad. Transcurrieron 920 días del mandato del Gobierno Petro hasta que el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay fue atacado a plena luz del día en un parque de Bogotá.

Espiral de gastos en la Unidad Nacional de Protección

Datos exclusivos indican que el gasto de la UNP en esquemas de protección alcanzó los $504.000 millones entre julio y diciembre de 2022. Para el periodo entre enero y junio de 2026, esta cifra se elevó a $1,19 billones, lo que representa un aumento del 137%. Este incremento financiero no refleja un crecimiento proporcional en el número de personas protegidas.

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El total de protegidos pasó de 8.014 a 10.234 durante este periodo, un incremento del 28% que, según expertos, no explica el salto en el gasto. La fuente que revela estos datos señala que el crecimiento del gasto es una anomalía significativa que requiere atención inmediata. El costo promedio por persona protegida también ha aumentado drásticamente.

Ineficiencia en la gestión de recursos de la UNP

Al final de 2022, el costo promedio por protegido era de $63 millones por semestre. Para el primer semestre de 2026, esa cifra se duplicó a $117 millones. Esta ineficiencia financiera se contrapone a la reducción en la flota de vehículos blindados, que bajó de 2.302 unidades en 2022 a 2.040 actualmente. A pesar de tener menos carros, el gasto en vehículos creció un 81%.

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El gasto estatal en protección de personas aumentó de $1,29 billones en 2023 a $1,68 billones en 2024, y alcanzó $1,91 billones en 2025. Hugo Acero, experto en seguridad, critica el uso de escoltas y vehículos blindados como estatus y no por necesidad real. El número de protegidos en 2026 supera ampliamente los 500 esquemas del DAS durante la crisis del narcotráfico en los años 90.

Suspensas en el uso de recursos del Estado

En mayo de 2024, se reveló que Augusto Rodríguez duplicó su propio esquema de protección mediante una directiva del 10 de marzo de 2023. Esta medida asignó escoltas y vehículos blindados a su círculo cercano sin estudios de riesgo justificativos. La Procuraduría abrió una indagación por la asignación de protección a Gabriela Muñoz, influenciadora cercana a Petro.

Juliana Guerrero, exfuncionaria condenada por presentar títulos falsos, recibió un vehículo blindado y dos escoltas en 2025. Este esquema tuvo un costo estimado de $739 millones según el director Didier Blanco. Augusto Rodríguez también recibió beneficios exclusivos al dejar el cargo, incluyendo dos camionetas y seis escoltas.

Consecuencias y denuncias de la protección

Antes de su ataque, Miguel Uribe Turbay radicó más de 23 solicitudes de refuerzo de protección durante 2025. La última fue el 5 de junio, dos días antes del atentado. Los sindicatos de la UNP denunciaron presuntas irregularidades en los nombramientos y contrataron a entre 300 y 500 personas por vía directa.

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Yesid Barragán Ríos de la Asociación Nacional de Empleados de la Protección (ASEP) calificó esta práctica como antiética. Estas acciones ocurrieron a cuatro días del cambio de gobierno. El sistema actual enfrenta serias cuestionamientos sobre su transparencia y eficiencia operativa.