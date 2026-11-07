Gaula rescata a dos mujeres secuestradas en cerro de Guadalupe tras oferta laboral falsa

Operación Kratos detuvo a tres sospechosos por secuestro extorsivo en Bogotá. Las víctimas fueron atraídas desde Medellín con falsos empleos y liberadas ilesas tras pagar $35 millones.

El Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) de la Policía Metropolitana de Bogotá rescató exitosamente a dos mujeres originarias de Medellín, quienes habían sido retenidas durante veinticuatro horas por una estructura criminal en el cerro de Guadalupe. La intervención se llevó a cabo este viernes 6 de noviembre tras una denuncia de familiares, resultando en la captura en flagrancia de tres individuos acusados de secuestro extorsivo.

Mecanismo de la oferta laboral falsa

Las víctimas, dos mujeres de Medellín, fueron contactadas inicialmente mediante una propuesta de empleo diseñada para trabajar como damas de compañía en un evento social que supuestamente se realizaría en la capital colombiana. Esta estrategia fue utilizada para convencerlas de viajar hasta el aeropuerto internacional El Dorado. Una vez arribaron al recinto aeroportuario, fueron recogidas por los presuntos responsables del delito quienes las trasladaron utilizando un vehículo de servicio público de tipo taxi.

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En lugar de dirigirlas al lugar del supuesto evento laboral, el conductor desvió la ruta hacia una zona boscosa y aislada ubicada en la parte alta del cerro de Guadalupe. Allí, las mujeres fueron mantenidas bajo cautiverio dentro del mismo vehículo durante aproximadamente un día completo. Los captores emplearon armas de fuego y elementos cortopunzantes con el propósito explícito de intimidar a las víctimas y evitar cualquier intento de escape o resistencia durante el periodo de retención.

Exigencia económica y activación del Gaula

Durante el periodo de secuestro, los responsables establecieron comunicación directa con los familiares de las víctimas a través de llamadas telefónicas, videollamadas y mensajes de texto. En estas interacciones, exigieron el pago inmediato de treinta y cinco millones de pesos colombianos ($35 millones) como condición indispensable para permitir la liberación segura de las dos mujeres. La exigencia económica representó un punto de inflexión clave en la investigación.

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Frente a la amenaza, los familiares acudieron a la línea de atención 165 del Gaula para reportar la situación. Esta denuncia activó de inmediato los protocolos de búsqueda y rescate. El cuerpo de policía, en coordinación directa con la Fiscalía General de la Nación, desplegó un plan de rastreo tecnológico avanzado para localizar la posición exacta del vehículo donde se encontraban las reclusas. Estas acciones se ejecutaron en el marco operativo denominado Kratos.

Rescate, capturas e identificación de los sospechosos

Gracias a la información recopilada mediante el rastreo, los uniformados lograron ubicar el taxi en la parte alta del cerro de Guadalupe. Los agentes intervinieron la zona, logrando rescatar a las dos mujeres, quienes fueron encontradas ilesas físicamente según el reporte oficial de las autoridades. En el mismo operativo, la Policía Metropolitana logró capturar en flagrancia a tres personas señaladas de participar en el delito de secuestro.

Existen discrepancias en los reportes oficiales sobre la nacionalidad exacta de los detenidos. Una versión indica que dos de los capturados son ciudadanos venezolanos y uno es colombiano, mientras que otra fuente señala que dos son colombianos y uno venezolano. A pesar de estas diferencias en el registro inicial, los tres individuos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Un juez de la República les impuso posteriormente una medida de aseguramiento en centro carcelario.

Vínculo con 'Los del Cerro' y lecciones de seguridad

Las investigaciones vinculan a los capturados con el Grupo de Delincuencia Común Organizado (GDCO) conocido como Los del Cerro. Esta estructura criminal se dedica específicamente a secuestros extorsivos y la modalidad conocida como paseo millonario. Las autoridades destacan que las falsas ofertas laborales son un mecanismo recurrente para atraer a víctimas, especialmente mujeres, mediante desplazamientos a lugares específicos para luego retenerlas.

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Se determinó que esta estructura está relacionada con al menos otros dos hechos delictivos registrados durante octubre de 2026 en el mismo sector del cerro de Guadalupe. Además, las rentas criminales atribuidas a este grupo superan los veinte millones de pesos. Durante la operación fueron incautados un arma de fuego, un arma cortopunzante, tres teléfonos celulares y el vehículo utilizado en el crimen. Las autoridades instaron a verificar ofertas laborales dudosas y reportar sospechas a la línea 165 o emergencias 123.